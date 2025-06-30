"Каждый день - полный контроль". Как на Алтае производят растительное масло

Только за прошлый год в крае изготовлено почти полмиллиона тонн нерафинированного масла

30 июня 2025, 16:20, ИА Амител

Подсолнечное масло / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Такая привычная для каждого - бутылка подсолнечного масла. Блеск, легкий янтарный оттенок, а также тысячи километров пути, сотни человеческих рук и целая цепочка решений. Растительное масло - это не просто то, что шипит на сковороде, это продукт, без которого не работает ни одна кухня, и ни одна отрасль в пищевой промышленности, рассказывает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Сегодня, если говорить о масле, взгляд все чаще обращен на Алтай. Регион, где не просто производят масло - здесь создают инновации, например, алтайское растительное масло в формате спрей, которое сегодня можно встретить не только на полках российских торговых сетей, но и за рубежом.

Именно на таком предприятии - "Алтария" работает Мария Калиниченко. Шесть лет назад она пришла сюда уборщицей на вечернюю подработку. А спустя год ей предложили новую возможность – оператором линией розлива. Сегодня Мария отвечает за склады готовой продукции и с теплотой говорит о своем предприятии.

"Я вообще люблю все, что мы делаем. Люблю создавать, люблю это отгружать. У нас очень хороший коллектив, у нас вообще, вот, знаете, мы как семья. И это очень сейчас мало где есть такое отношение к сотрудникам, к людям", - рассказала Мария Калиниченко.

Только за прошлый год в Алтайском крае произведено почти полмиллиона тонн нерафинированного масла - исторический максимум. А рафинированного - более 135 тысяч тонн. Это рост более чем на 12% по сравнению с 2023 годом.

За такими объемами, конечно, стоит строгий контроль качества. На заводе "Диво Алтая", одном из крупнейших предприятий отрасли, этим занимается Анатолий Булгаков. Свою карьеру он начинал простым оператором, а сегодня, в свои 38 лет, он руководит производством.

"Контроль качества - это все. Постоянный контроль за людьми, за сырьем, за всем. Если где-то нарушение - масло будет некачественным. Мы не можем такое отдать покупателям. Поэтому каждый день - полный контроль", - подчеркнул Анатолий Булгаков.

Зарплаты на заводе "Диво Алтая" доходят до 100 тысяч рублей. При этом попасть на такое производство не так уж сложно. Здесь приветствуют молодых, даже без специального образования. Секрет - система наставничества, о которой рассказывает директор по маркетингу Виктория Капустина:

"Когда приходят молодые ребята, за каждым закрепляется наставник. Он помогает, обучает, показывает все на практике. Главное - желание, а всему остальному научим".

Учиться профессиям для масложировой отрасли можно, например, в Павловском аграрном техникуме. Там всегда готовили технологов для пищевых производств, а сегодня запускают новую специальность, адаптированную под реальные потребности маслозаводов.

"Для подготовки студентов нашим партнером - "Диво Алтая" - будет создана мастерская с современным оборудованием, таким же, как на заводе. Производственную практику ребята пройдут прямо там, смогут заключить целевой договор и выстроить карьеру", - отметила директор техникума Татьяна Артюшкина.

Такие специалисты всегда будут с работой. Сегодня в регионе работает 80 предприятий по производству растительного масла. И это не предел. В Благовещенском районе строится новый маслоэкстракционный завод - "Алтайский МЭЗ", который сможет перерабатывать до 1200 тонн сырья в сутки. Так что алтайского масла будет еще больше. И сегодня это уже не региональный, а национальный продукт, за которым стоит настоящее алтайской качество.