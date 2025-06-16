"Кормить людей, приносить им радость". Как на Алтае развивается рыбная промышленность
В крае, где работает 31 рыбоперерабатывающее предприятие, в минувшем году произвели свыше 12 тысяч тонн продукции
16 июня 2025, 14:40, ИА Амител
Когда мы говорим о рыбной промышленности, в воображении сразу всплывают морские побережья, шумные порты, рыбаки и чайки. Но что вы скажете на то, что самая настоящая рыбопереработка есть и в самом сердце Сибири?
Да, Алтайский край – регион без выхода к морю, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Но это не мешает региону выпускать более 200 наименований рыбной продукции. Здесь успешно выращивают осетров, перерабатывают сазанов, лещей, щук, окуней – все то, чем богаты местные водоемы. Производят на Алтае и готовую продукцию из морского сырья – рыбу: соленую, вяленую, холодного копчения, вакуумированную, салаты из морской капусты и рыбные пресервы.
Именно у нас, в крае полей и предгорий, работает 31 рыбоперерабатывающее предприятие и 19 занимаются сельскохозяйственным рыбоводством. В минувшем году они произвели свыше 12 тысяч тонн продукции. За этой цифрой – сотни рабочих мест, собственные технологии и, главное, люди, для которых это дело – настоящее призвание.
Один из символов отрасли – Каменский рыбозавод, крупнейшее в Сибири предприятие, у которого есть собственный флот для рыбного промысла на Оби. Это современная компания, где трудится более трехсот человек. В их числе Юлия Косарева. Когда-то начинала с рыбообработчика и мастера цеха, а сейчас она технолог – человек, отвечающий за все производство: от контроля сырья до выпуска готовой продукции.
"Очень люблю именно пищевое производство и никогда себя не рассматривала в роли офисного работника. Пищевое производство, ну это как минимум кормить людей, приносить им радость: врачи лечат, а мы кормим", – рассказала Юлия Косарева.
Отрасль рыбопереработки – это чаще всего небольшие производства, например, "Сибирский осетр 22". Здесь рыбу не только перерабатывают, но и выращивают. Полный цикл – от малька до деликатеса на столе.
"Мы закупаем эмбрион, это оплодотворенная икра, привозим к нам на ферму. У нас есть инкубатор, с помощью которого мы инкубируем, потом подращиваем, выращиваем до товарного вида. Товарный вид начинается уже по форели, наверное, от 500 граммов, а осетрина получается в районе килограмма. Это уже продовольственный размер, потому что рестораны заказывают", – пояснил главный рыбовод предприятия Иван Подлесных.
На этом предприятии работают только с живой рыбой, причем круглый год, поскольку все водоемы – под крышей. И хорошая новость в том, что попасть на такое производство можно без специального образования: всему научат на месте. Но если хочется получить базовое образование – то переработке продуктов животного происхождения обучат в техническом и аграрном университетах, а также в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса.
Как признаются сами работники отрасли, самое прекрасное в их работе – это то, что каждый день не похож на другой. Это по-настоящему живое производство. И оно будет востребовано, потому что люди всегда будут есть рыбу. А значит – всегда нужны те, кто знает, как ее вырастить, сохранить и вкусно подать.
21:27:23 16-06-2025
Где продают свежую охлажденную или замороженную алтайскую рыбу: судака, окуня, щуку, карпа, карася? Даже рыбаки-любители не продают.
10:01:41 17-06-2025
Гость (21:27:23 16-06-2025) Где продают свежую охлажденную или замороженную алтайскую ры... на базарах. хоть .опой ешь.
22:59:53 23-06-2025
Гость (10:01:41 17-06-2025) на базарах. хоть .опой ешь.... Согласен, на авитах всяческих, чатов хоть чем ешь))
23:09:26 23-06-2025
Гость (21:27:23 16-06-2025) Где продают свежую охлажденную или замороженную алтайскую ры... Какой-то вы странный. Без проблем можно купить в Барнауле от карася до осетра и от живого до копченого. Абсолютно легально с бракошами не общаюсь можете не минусовать даже))
07:35:38 24-06-2025
гость (23:09:26 23-06-2025) Какой-то вы странный. Без проблем можно купить в Барнауле от... Так назовите конкретные адреса, ГДЕ можно КУПИТЬ. Именно рыбу алтайского производства.