"Кормить людей, приносить им радость". Как на Алтае развивается рыбная промышленность

В крае, где работает 31 рыбоперерабатывающее предприятие, в минувшем году произвели свыше 12 тысяч тонн продукции

16 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Блюда из рыбы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Когда мы говорим о рыбной промышленности, в воображении сразу всплывают морские побережья, шумные порты, рыбаки и чайки. Но что вы скажете на то, что самая настоящая рыбопереработка есть и в самом сердце Сибири?

Да, Алтайский край – регион без выхода к морю, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул. Но это не мешает региону выпускать более 200 наименований рыбной продукции. Здесь успешно выращивают осетров, перерабатывают сазанов, лещей, щук, окуней – все то, чем богаты местные водоемы. Производят на Алтае и готовую продукцию из морского сырья – рыбу: соленую, вяленую, холодного копчения, вакуумированную, салаты из морской капусты и рыбные пресервы.

Именно у нас, в крае полей и предгорий, работает 31 рыбоперерабатывающее предприятие и 19 занимаются сельскохозяйственным рыбоводством. В минувшем году они произвели свыше 12 тысяч тонн продукции. За этой цифрой – сотни рабочих мест, собственные технологии и, главное, люди, для которых это дело – настоящее призвание.

Один из символов отрасли – Каменский рыбозавод, крупнейшее в Сибири предприятие, у которого есть собственный флот для рыбного промысла на Оби. Это современная компания, где трудится более трехсот человек. В их числе Юлия Косарева. Когда-то начинала с рыбообработчика и мастера цеха, а сейчас она технолог – человек, отвечающий за все производство: от контроля сырья до выпуска готовой продукции.

"Очень люблю именно пищевое производство и никогда себя не рассматривала в роли офисного работника. Пищевое производство, ну это как минимум кормить людей, приносить им радость: врачи лечат, а мы кормим", – рассказала Юлия Косарева.

Отрасль рыбопереработки – это чаще всего небольшие производства, например, "Сибирский осетр 22". Здесь рыбу не только перерабатывают, но и выращивают. Полный цикл – от малька до деликатеса на столе.

"Мы закупаем эмбрион, это оплодотворенная икра, привозим к нам на ферму. У нас есть инкубатор, с помощью которого мы инкубируем, потом подращиваем, выращиваем до товарного вида. Товарный вид начинается уже по форели, наверное, от 500 граммов, а осетрина получается в районе килограмма. Это уже продовольственный размер, потому что рестораны заказывают", – пояснил главный рыбовод предприятия Иван Подлесных.

На этом предприятии работают только с живой рыбой, причем круглый год, поскольку все водоемы – под крышей. И хорошая новость в том, что попасть на такое производство можно без специального образования: всему научат на месте. Но если хочется получить базовое образование – то переработке продуктов животного происхождения обучат в техническом и аграрном университетах, а также в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса.

Как признаются сами работники отрасли, самое прекрасное в их работе – это то, что каждый день не похож на другой. Это по-настоящему живое производство. И оно будет востребовано, потому что люди всегда будут есть рыбу. А значит – всегда нужны те, кто знает, как ее вырастить, сохранить и вкусно подать.