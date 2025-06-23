Безопасность и качество. Как на Алтае набирает обороты производство органических продуктов

Для "органиков" предусмотрен ряд мер господдержки, например, компенсация затрат на сертификацию

23 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Органические продукты / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

"Эко-" и "био-" продуктов на полках российских магазинов скоро станет значительно меньше, во всяком случае именно тех, которые не имеют никакого отношения к органическому производству. Все потому, что производителей обяжут обосновать такие приставки в названиях своих товаров. Закон о защите истинной органики вступит в силу уже с сентября, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

На законодательном уровне запретить продвигать мнимые экопродукты, на деле таковыми не являющиеся, российские власти хотели уже давно. Закон приняли год назад, но вступление его в силу перенесли на 2025-й, чтобы бизнес успел подготовиться к новшествам. Однако цель прежняя – защитить потребителя и ограничить так называемый гринвошинг, объясняет Ольга Черепанова, руководитель краевого Центра компетенций развития органической и "зеленой" продукции Роскачества на базе Алтайского ГАУ.

"Писать на продуктах питания слова, говорящие об их экологичности, можно будет только в том случае, если они действительно получены методом органического производства и это подтверждено сертификатом "Органик". То есть получение сырья, изготовление самих продуктов питания должно соответствовать требованиям ГОСТа об органической продукции 33980", – пояснила Ольга Черепанова.

Производителей, которые именуют свои товары "био" и "эко" в качестве маркетингового хода, за ближайший год обяжут изменить упаковку. Будут разрешены лишь нейтральные формулировки – например, "не содержит красителей и консервантов" или "без ГМО" – но только в том случае, если они соответствуют действительности.

Второй вариант – получить органический сертификат и соответствующую маркировку. На упаковке она выглядит как белый лист на зеленом фоне с надписью "Органик". Пройти сертификацию и получить заветный значок непросто – при изготовлении продуктов растительного и животного происхождения нельзя использовать стимуляторы роста, гормоны, антибиотики; в борьбе с вредителями – ни грамма инсектицидов. Тем не менее это вполне реально. Особенно если в приоритете – здоровье.

"Бытует мнение, что получение растительного сырья по органическим технологиям – это всегда низкий урожай, так как выращивается без стимуляторов роста, химикатов против вредителей, болезней и сорняков. На деле опыт органических хозяйств показывает: урожайность культур у них в основном находится на среднем для региона уровне. Дело в том, что урожайность культур при этих технологиях зависит от уровня плодородия почвы, а не от количества внесенных минеральных удобрений, как при интенсивном земледелии. И чем в более полном объеме фермер сможет дать возможность реализоваться этому потенциалу, тем выше урожай будет получен, но все-таки не больше, чем может дать земля", – отметила Ольга Черепанова.

Она подчеркнула, что получение продукции в органическом сельском хозяйстве – это не гонка за валовым объемом, а стремление получить безопасный качественный продукт. И у органических хозяйств это получается.

"А каша из органических овсяных хлопьев – совсем другая на вкус. У нас есть очень хороший пример: алтайское хозяйство, которое осуществляет полный цикл производства: выращивают сами сырье, перерабатывают его, делают из зерна муку и пекут вкуснейший хлеб", – отметила Ольга Черепанова.

Для "органиков" предусмотрен ряд мер господдержки: например, компенсация затрат на сертификацию для МСП, бесплатное участие в выставках и ярмарках, в некоторых регионах предусмотрена компенсация затрат на биопрепараты. Новый закон поможет защититься от нечестной конкуренции с теми, кто продает якобы экологичный продукт.

Сам рынок органики – молодой для страны и только набирает обороты. В России сегодня насчитывается чуть больше 250 экокомпаний, Алтайский край представлен шестью. Возможно, что уже этой осенью в их число войдут еще два производителя – перечень местных продуктов со знаком "Органик" пополнят экологически чистые БАДы и алтайский мед.