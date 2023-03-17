Кейтеринг "под ключ": как организовать мероприятие, которое запомнится
Кейтеринг можно заказать и на выездное мероприятие, и в офис
17 марта 2023, 19:05, ИА Амител
Выездное обслуживание мероприятий в больших городах – перспективное и активно развивающееся направление. Его выбирают те, кому наскучили привычные торжества в ресторанах и кто хочет по-настоящему удивить гостей. Если вы хотите заказать качественный кейтеринг в Москве и области, сделать это можно на сайте https://canapeclub.ru/catering/.
Кейтеринг: организация праздников и не только
Кейтеринговое обслуживание проводят не только на выездных свадьбах, днях рождения и других подобных мероприятиях. В таком формате можно организовать:
- фуршет на свадьбу, выпускной или любое другое празднование;
- полноценный банкет на любое количество персон;
- кофе-брейк;
- детский праздник;
- доставку готовых блюд в офис организации или на дом;
- подачу еды и напитков на выставки, конференции или другие подобные мероприятия;
- кейтеринг на природе (шашлык, барбекю и прочее).
Основное преимущество для клиента при заказе кейтеринга (подробнее здесь: canapeclub.ru/catering/) в том, что у вас нет "привязки" к конкретному месту. Захотели незабываемый ужин на двоих на крыше небоскрёба? Решили отметить мероприятие на лоне природы, подальше от цивилизации? А, возможно, запланировали провести день рождения на воде? Услугу вам окажут в любом месте и в нужное именно вам время, вне зависимости от того, какое количество человек вы решите пригласить.
Кейтеринг в Москве "под ключ"
Если вам предстоит отметить какое-то важное событие, вы можете заняться его организацией самостоятельно, а в компанию, занимающуюся кейтерингом, обратиться уже на этапе выбора меню. В таком большом городе, как Москва, сделать всё идеально без помощи привлечённых специалистов бывает непросто. Кроме того, не у всех есть достаточное количество свободного времени, чтобы этим заниматься.
Качественный кейтеринг "под ключ" вам предлагает компания "Канапе Клаб". Здесь помогут выбрать площадку, предоставят банкетного менеджера, официантов и т.д. Вам останется лишь рассказать о своих пожеланиях и требованиях. В компании оказывают различные виды услуг, поэтому вы легко подберёте оптимальный вариант.
Компания работает с 1993 года, богатый опыт позволяет проводить мероприятия любого уровня, от самых простых до эксклюзивных. Число блюд в меню исчисляется сотнями, вы можете выбрать ту кухню, которая ближе именно вам. Цены на все позиции доступные.
ООО "КАНАПЕКЛАБ"
ГРН: 5147746427802
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 16
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