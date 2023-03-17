Кейтеринг можно заказать и на выездное мероприятие, и в офис

17 марта 2023, 19:05, ИА Амител

Кейтеринг / Фото: serhii_bobyk / Freepik

Выездное обслуживание мероприятий в больших городах – перспективное и активно развивающееся направление. Его выбирают те, кому наскучили привычные торжества в ресторанах и кто хочет по-настоящему удивить гостей. Если вы хотите заказать качественный кейтеринг в Москве и области, сделать это можно на сайте https://canapeclub.ru/catering/.

Кейтеринг: организация праздников и не только

Кейтеринговое обслуживание проводят не только на выездных свадьбах, днях рождения и других подобных мероприятиях. В таком формате можно организовать:

фуршет на свадьбу, выпускной или любое другое празднование;

полноценный банкет на любое количество персон;

кофе-брейк;

детский праздник;

доставку готовых блюд в офис организации или на дом;

подачу еды и напитков на выставки, конференции или другие подобные мероприятия;

кейтеринг на природе (шашлык, барбекю и прочее).

Основное преимущество для клиента при заказе кейтеринга (подробнее здесь: canapeclub.ru/catering/) в том, что у вас нет "привязки" к конкретному месту. Захотели незабываемый ужин на двоих на крыше небоскрёба? Решили отметить мероприятие на лоне природы, подальше от цивилизации? А, возможно, запланировали провести день рождения на воде? Услугу вам окажут в любом месте и в нужное именно вам время, вне зависимости от того, какое количество человек вы решите пригласить.

Кейтеринг в Москве "под ключ"

Если вам предстоит отметить какое-то важное событие, вы можете заняться его организацией самостоятельно, а в компанию, занимающуюся кейтерингом, обратиться уже на этапе выбора меню. В таком большом городе, как Москва, сделать всё идеально без помощи привлечённых специалистов бывает непросто. Кроме того, не у всех есть достаточное количество свободного времени, чтобы этим заниматься.

Качественный кейтеринг "под ключ" вам предлагает компания "Канапе Клаб". Здесь помогут выбрать площадку, предоставят банкетного менеджера, официантов и т.д. Вам останется лишь рассказать о своих пожеланиях и требованиях. В компании оказывают различные виды услуг, поэтому вы легко подберёте оптимальный вариант.

Компания работает с 1993 года, богатый опыт позволяет проводить мероприятия любого уровня, от самых простых до эксклюзивных. Число блюд в меню исчисляется сотнями, вы можете выбрать ту кухню, которая ближе именно вам. Цены на все позиции доступные.

ООО "КАНАПЕКЛАБ"

ГРН: 5147746427802

127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 16

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