Китаец отрубил себе палец после укуса змеи, а потом узнал, что она не опасна
Мужчина боялся, что яд быстро распространится и убьет его
27 января 2026, 17:15, ИА Амител
В китайской провинции Чжэцзян фермер, пострадавший от укуса змеи – щитомордника, лишился указательного пальца на правой руке, сообщает Lenta.ru.
Шестидесятилетний Чжан занимался заготовкой дров, когда змея кинулась на него. Мужчина ошибочно предположил, что подвергся нападению крайне ядовитой змеи, местная легенда о которой гласит, что после укуса жертве остается сделать всего пять шагов до неминуемой смерти. В стремлении остановить распространение яда, фермер самостоятельно отсек себе палец.
Затянув раненую руку тканью, он преодолел 80 километров до Ханчжоу, ближайшего большого города. Врачи сообщили пациенту, что ампутация пальца была излишней мерой, поскольку яд не представлял серьезной угрозы для его жизни.
Медики заметили отсутствие у пострадавшего типичных признаков отравления ядом змеи: интенсивной головной боли, проблем с дыханием и кровоточивости десен. Несмотря на это, ему ввели антидот и провели обработку раны.
Так как Чжан не доставил отсеченный палец с собой в больницу, хирурги не смогли провести операцию по его восстановлению. В настоящее время мужчина проходит курс реабилитации. Свой радикальный поступок он объяснил тем, что в апреле от укуса змеи скончался его сосед.
18:09:16 27-01-2026
Правильно и сделал, лучше перестраховаться в такой ситуации.
18:24:43 27-01-2026
Не сообразил торопыга, что резоннее и проще всего было бы ртом отсосать и выплюнуть предполагаемый "смертельный" яд...
19:12:27 27-01-2026
Гость (18:24:43 27-01-2026) Не сообразил торопыга, что резоннее и проще всего было бы рт... Садись, два
Категорически запрещено
Ибо яд быстро попадает в кровоток, его не удалить, можно получить яд через ранки во рту, особенно при наличие проблемных зубов
Ближе лёгочные и мозговые артерии, яд быстрее распространяется
19:21:04 27-01-2026
Гость (18:24:43 27-01-2026) Не сообразил торопыга, что резоннее и проще всего было бы рт... НЕТ это опасно - дырявые зубы, микротрещины - и сразу в голову и парализует дыхание. Ваши светы очень вредны!
22:07:46 27-01-2026
Гость (18:24:43 27-01-2026) Не сообразил торопыга, что резоннее и проще всего было бы рт... Проще конечно отсосать, но вот врачи не советуют)
20:05:29 27-01-2026
Хорошо, что это был палец 🤣
13:57:42 28-01-2026
Вы имеете ввиду хорошо что не ухо?