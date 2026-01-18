В Москве ядовитая змея напала на 16‑летнюю девушку
Юную москвичку экстренно госпитализировали
18 января 2026, 11:27, ИА Амител
В Москве 16‑летняя девушка получила укус ядовитой змеи –бамбуковой куфии, известной также как будру‑пам, сообщает Telegram‑канал "112".
Инцидент произошел в жилом доме на Ярославском шоссе. Реанимационная бригада увезла пострадавшую в больницу. Подросток ждала медиков вместе с бабушкой.
Отметим, что бамбуковая куфия – это эндемик Индии, относящийся к подсемейству гадюковых. Ее яд в тяжелых случаях способен спровоцировать некроз тканей и даже стать причиной ампутации, но чаще вызывает сильные отеки.
Обстоятельства, при которых змея оказалась у девушки и напала на нее, пока не установлены. Информация о текущих симптомах пострадавшей также не раскрывается.
Это не первый подобный случай в столице за последнее время. Ранее сообщалось о побеге ядовитой голубой куфии из домашнего террариума. Тогда рептилия укусила свою 50‑летнюю хозяйку в ногу.
Яд этого вида опасен, так как он провоцирует нарушения свертываемости крови, серьезные повреждения тканей и тяжелые аллергические реакции.
Ранее сообщалось, что гадюка пролезла в дом к россиянке и целый год сводила ее с ума.
12:23:03 18-01-2026
Москва-город змей. Или змеиный город?
20:46:50 18-01-2026
Гость (12:23:03 18-01-2026) Москва-город змей. Или змеиный город? ... Безмозглых много просто, заводят заведомо не поддающихся дрессировке тварюшек, вот итог.
20:51:30 18-01-2026
Гость (12:23:03 18-01-2026) Москва-город змей. Или змеиный город? ... Серпентарий