Гадюка пролезла в дом к россиянке и целый год сводила ее с ума

Рептилия поселилась в доме и всячески мешала жить хозяйке жилища

18 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Змея / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Краснодарском крае женщина жила под одной крышей со змеей целый год, что едва не довело ее до безумия, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам россиянки, гадюка впервые появилась в ее жилище в Ляпино в 2024 году. Рептилия свалилась с потолка в раковину в тот момент, когда женщина занималась мытьем посуды. Хозяйка испугалась, и пока приходила в себя потеряла змею из виду. В течение двух суток она тщательно обыскивала каждый уголок, но все усилия были напрасны. Женщина решила, что змея больше не появится.

Однако со временем странные шуршащие звуки в стенах стали преследовать ее. Она отказывалась верить в очевидное, убеждая себя, что это всего лишь мыши.

Спустя год змея вновь дала о себе знать. Находясь на диване, женщина заметила рептилию. На этот раз она обратилась за помощью к близким.

Прибывшие родственники обнаружили змею, спрятавшуюся в щели в стене. Им понадобилось 40 минут, чтобы удерживать ее за хвост до прибытия спасателей из МЧС.