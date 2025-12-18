Гадюка пролезла в дом к россиянке и целый год сводила ее с ума
Рептилия поселилась в доме и всячески мешала жить хозяйке жилища
18 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
В Краснодарском крае женщина жила под одной крышей со змеей целый год, что едва не довело ее до безумия, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам россиянки, гадюка впервые появилась в ее жилище в Ляпино в 2024 году. Рептилия свалилась с потолка в раковину в тот момент, когда женщина занималась мытьем посуды. Хозяйка испугалась, и пока приходила в себя потеряла змею из виду. В течение двух суток она тщательно обыскивала каждый уголок, но все усилия были напрасны. Женщина решила, что змея больше не появится.
Однако со временем странные шуршащие звуки в стенах стали преследовать ее. Она отказывалась верить в очевидное, убеждая себя, что это всего лишь мыши.
Спустя год змея вновь дала о себе знать. Находясь на диване, женщина заметила рептилию. На этот раз она обратилась за помощью к близким.
Прибывшие родственники обнаружили змею, спрятавшуюся в щели в стене. Им понадобилось 40 минут, чтобы удерживать ее за хвост до прибытия спасателей из МЧС.
15:25:44 18-12-2025
жуть
16:05:45 18-12-2025
Бред какой-то. У меня их кот носит из леса на крыльцо. Голову им сначала прокусывает. Потом их на крыльце жрет сидит. Или их еж тырит. Ей надо было кота или кошку взять на время и все. Только не породистую, домашнюю, а сибирскую-теплотрассную. Такую серую с темносерыми полосками.
19:34:31 18-12-2025
Гость (16:05:45 18-12-2025) Бред какой-то. У меня их кот носит из леса на крыльцо. Голов... Во, я такого котенка подобрала, истинный охотник, пока за ногами-руками, на каждое движение реагирует, мышам капец на даче
00:37:50 19-12-2025
Гость (19:34:31 18-12-2025) Во, я такого котенка подобрала, истинный охотник, пока за но... не забудьте привить от распространенных кошачьих болезней (чешская вакцина отличная, там сразу 5 штаммов) примерно 3500 однократно. И от бешенства, 2 вакцины каждые 6 мес, каждая по 2300 р. Без этого кот погибнет и будет представлять опасность переноски бешенства для людей
16:41:21 18-12-2025
....женщина жила под одной крышей со змеей целый год, что едва не довело ее до безумия......
Я
вот не понял кто кого до безумия довел ?
Поясните.
18:27:13 18-12-2025
Гость (16:41:21 18-12-2025) ....женщина жила под одной крышей со змеей целый год, что ед... обе змеи
18:36:29 18-12-2025
По заголовку подумал, что свекровь приехала)))
20:20:29 18-12-2025
Кошкой бы обзавелась и махом решила проблему: змея сама уползла бы подальше от беспокойной соседки!