Китайская электроника подорожает в России до 30% в течение 2025 года

Главными причинами станут высокая ключевая ставка и ослабление курса рубля

15 января 2025, 12:10, ИА Амител

Холодильник / Фото: nrd / unsplash.com

Рост цен на всю электронику из Китая ожидается в России в 2025 году. Согласно прогнозам, цены могут вырасти на 10-30%. Об этом сообщает РБК.

Среди основных причин эксперты выделяют ослабление курса рубля и высокую ключевую ставку.

"Мы ощутили удорожание уже в декабре. Сначала резко подорожали импортные товары, затем и отечественные. Мы оплачивали китайское оборудование по новому курсу в декабре, а придет оно в РФ уже в 2025 году. И пока не будет снижения курса валют, не стоит рассчитывать на снижение цен", – пояснила гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич.

На рост стоимости также повлияют поднятие цен на перевозки РЖД (+14%) и действие новых правил экспортного контроля на товары двойного назначения с 1 декабря 2024 года.

Помимо этого, со стороны КНР был ужесточен экспортный контроль. Теперь далеко не все китайские компании готовы отгружать перечисленные товары в другие страны. Чтобы экспортировать товары двойного назначения, поставщики должны получить спецлицензию и выплатить увеличенный налог – 25% для экспорта в РФ. За каждую отгрузку они также должны отчитываться перед госорганами.