Китайская электроника подорожает в России до 30% в течение 2025 года
Главными причинами станут высокая ключевая ставка и ослабление курса рубля
15 января 2025, 12:10, ИА Амител
Рост цен на всю электронику из Китая ожидается в России в 2025 году. Согласно прогнозам, цены могут вырасти на 10-30%. Об этом сообщает РБК.
Среди основных причин эксперты выделяют ослабление курса рубля и высокую ключевую ставку.
"Мы ощутили удорожание уже в декабре. Сначала резко подорожали импортные товары, затем и отечественные. Мы оплачивали китайское оборудование по новому курсу в декабре, а придет оно в РФ уже в 2025 году. И пока не будет снижения курса валют, не стоит рассчитывать на снижение цен", – пояснила гендиректор компании-импортера Atvira Екатерина Кизевич.
На рост стоимости также повлияют поднятие цен на перевозки РЖД (+14%) и действие новых правил экспортного контроля на товары двойного назначения с 1 декабря 2024 года.
Помимо этого, со стороны КНР был ужесточен экспортный контроль. Теперь далеко не все китайские компании готовы отгружать перечисленные товары в другие страны. Чтобы экспортировать товары двойного назначения, поставщики должны получить спецлицензию и выплатить увеличенный налог – 25% для экспорта в РФ. За каждую отгрузку они также должны отчитываться перед госорганами.
"Вероятно, придется отгружать эти товары и через третьи страны, что приведет к появлению дополнительных звеньев в цепочке поставок, агентов, которые будут брать комиссии, что в итоге сильно повлияет на конечную стоимость товара", – пояснили эксперты.
12:13:43 15-01-2025
Все по плану.
12:21:32 15-01-2025
Это не причина а лишь следствие.
12:24:28 15-01-2025
- "Среди основных причин эксперты выделяют ослабление курса рубля и высокую ключевую ставку." Враг сидит в Центральном Банке, а страдать будет весь народ?
15:27:03 15-01-2025
Филипп Филиппыч (12:24:28 15-01-2025) - "Среди основных причин эксперты выделяют ослабление курса ... Повыше берите.
12:27:34 15-01-2025
Удивили. Вот была бы новость если бы что то подешевело хотя бы на процент
12:27:48 15-01-2025
С-стабильность
12:40:26 15-01-2025
то что нац валюта постепенно в резанную бумагу превращается - это факт.
то что цб непонятно на чьи интересы работает - это факт.
все удорожания кредитов сразу закладываются в конечную стоимость товаров и услуг, от этого инфляция, которая с росстатовской ничего общего не имеет - это тоже факт.
13:00:23 15-01-2025
А как же:
- "Не обращайте на курс доллара..."
- "Мы с Китаем и Казахстаном торгуем по внутренним валютам...."
13:52:20 15-01-2025
mr. Doc (13:00:23 15-01-2025) А как же:- "Не обращайте на курс доллара..." - "Мы ... Дядя Сэм, и до Китая добрался, наши танкера с нефтью Китай к себе не пускают порты, качаются на рейдах.
14:33:45 15-01-2025
Филипп Филиппыч (13:52:20 15-01-2025) Дядя Сэм, и до Китая добрался, наши танкера с нефтью Китай к... враньё
11:59:09 16-01-2025
В бытность СССР в стране существовали несколько НИИ, которые закупали импортные радиодетали, микросхемы в частности и слой за слоем сдирали их начинку, выпуская позже такие же микросхемы под русским названием. Отсюда десятки томов справочников - отечественные микросхемы и их зарубежные аналоги. А теперь наши технологии не позволяют и этого сделать. Не было у нас никогда своей хорошей аппаратуры и уже не будет.
12:15:41 16-01-2025
Гость (11:59:09 16-01-2025) Не было у нас никогда своей хорошей аппаратуры и уже не будет.Ну почему же не было. Ещё как была. Одни только стержневые лампы если вспомнить- это таки ого-го! Но то, что больше не будет- это да, точно так.
12:39:59 16-01-2025
Гость (11:59:09 16-01-2025) В бытность СССР в стране существовали несколько НИИ, которые... у меня до сих пор в частном доме приемник корабельный Крот выпуска 1930х списанный пересписанный работает. Работает как танк. Его даже не разбирали с тех времен ни разу. Весит под 100 килограмм правда -у него чугунный корпус станина а стенки из листовой стали сделаны. Раз только его развинтили. Воры в 1990х
Они дурики вытащили этот приемник раскрыли в надежде чем поживиться а там в солидоле все контакты и они бросили его. А контакты то у него делались из золота 99 пробы. Не догадались они! При Сталине такие приемники для флота делали как положено и с таким качеством чтобы работал 100 лет