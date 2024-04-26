Правда ли в Барнауле отменили салюты на Первомай и День Победы
В Барнауле салют на Первомай планировалось провести на набережной Оби, а на День Победы — на площади Сахарова и в районах города
26 апреля 2024, 11:20, ИА Амител
На Первомай и День Победы в Барнауле и в других городах Алтайского края должны были состояться салюты. На Праздник Весны и Труда в краевой столице планировалось провести фейерверк на набережной города, а 9 мая обещали пустить салюты на площади Сахарова и во всех районах Барнаула. Однако теперь в планах властей произошли изменения.
Салюты будут?
Нет. В 2024 году салюты 1 и 9 мая не состоятся ни в одном из городов Алтайского края, сообщили в региональном правительстве. То есть фейерверка на набережной на Первомай в Барнауле не будет. И 9 мая в Барнауле отменили как главный салют на площади Сахарова, так и фейерверки в районах города.
Почему салюты отменили?
Отмена салютов в крае связана с обеспечением общественной безопасности, пояснили в правительстве.
Какими должны были быть барнаульские салюты?
На Первомай для барнаульцев готовили пятиминутный фейерверк, а на День Победы на площади Сахарова должен был состояться семиминутный салют. Оба они должны были быть "композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".
А что еще отменили?
На Первомай в Барнауле из-за угроз безопасности отменили шествие профсоюзов, также власти не разрешили КПРФ проводить демонстрацию и митинг на площади Советов. 9 мая также не будет шествия "Бессмертного полка".
А какие мероприятия состоятся на Первомай и День Победы?
На Первомай в Барнауле состоится концерт на набережной Оби, запланированы и спортивные мероприятия на площади Советов, в том числе легкоатлетический забег на площади Сахарова. Также профсоюзы и чиновники возложат цветы у стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.
В День Победы должен пройти праздничный концерт на площади Сахарова, церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов, там же состоятся забеги. В районах будут свои программы. Подробнее об этом можно прочитать здесь, но необходимо учитывать, что салютов, которые ранее значились в программе, теперь не будет.
11:32:09 26-04-2024
Простите, "А что за полумеры?" Если отменили шествия и фейерверки, в целях безопасности, то почему концерты и др мероприятия оставили? Чем народ собравшийся на данных мероприятиях отличается!?
12:06:10 26-04-2024
Хорошо что ПОБЕДИТЕЛИ этого не видят...
13:24:42 26-04-2024
Эта "тема" с шествиями скоро отпадёт. Фиг потом соберёте народ, особенно подростающий, который про "Ту Войну" ничего не знает.
13:36:22 26-04-2024
Гость (13:24:42 26-04-2024) Эта "тема" с шествиями скоро отпадёт. Фиг потом соберёте нар... Им это и надо, научились писульки в интернете строчить, а вскоре и с кавычками блокировать будут - допишемся.
13:27:51 26-04-2024
Просто деньги уже освоены.
13:33:19 26-04-2024
И всё то о нашей безопасности думают...
00:18:22 27-04-2024
Интересно, а в других регионах нет безопасности что ли? Или у нас особый случай - не кому нас обезопасивать?