Правда ли в Барнауле отменили салюты на Первомай и День Победы

В Барнауле салют на Первомай планировалось провести на набережной Оби, а на День Победы — на площади Сахарова и в районах города

26 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

На Первомай и День Победы в Барнауле и в других городах Алтайского края должны были состояться салюты. На Праздник Весны и Труда в краевой столице планировалось провести фейерверк на набережной города, а 9 мая обещали пустить салюты на площади Сахарова и во всех районах Барнаула. Однако теперь в планах властей произошли изменения.

Салюты будут?

Нет. В 2024 году салюты 1 и 9 мая не состоятся ни в одном из городов Алтайского края, сообщили в региональном правительстве. То есть фейерверка на набережной на Первомай в Барнауле не будет. И 9 мая в Барнауле отменили как главный салют на площади Сахарова, так и фейерверки в районах города.

Почему салюты отменили?

Отмена салютов в крае связана с обеспечением общественной безопасности, пояснили в правительстве.

Какими должны были быть барнаульские салюты?

На Первомай для барнаульцев готовили пятиминутный фейерверк, а на День Победы на площади Сахарова должен был состояться семиминутный салют. Оба они должны были быть "композиционными, динамичными и развиваться по нарастающей к финалу (с увеличением интенсивности выстрелов)".

А что еще отменили?

На Первомай в Барнауле из-за угроз безопасности отменили шествие профсоюзов, также власти не разрешили КПРФ проводить демонстрацию и митинг на площади Советов. 9 мая также не будет шествия "Бессмертного полка".

А какие мероприятия состоятся на Первомай и День Победы?

На Первомай в Барнауле состоится концерт на набережной Оби, запланированы и спортивные мероприятия на площади Советов, в том числе легкоатлетический забег на площади Сахарова. Также профсоюзы и чиновники возложат цветы у стелы "Город трудовой доблести" в Нагорном парке.

В День Победы должен пройти праздничный концерт на площади Сахарова, церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, торжественное построение войск Барнаульского гарнизона на площади Советов, там же состоятся забеги. В районах будут свои программы. Подробнее об этом можно прочитать здесь, но необходимо учитывать, что салютов, которые ранее значились в программе, теперь не будет.