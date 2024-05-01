Первого мая в парках города откроется новый сезон

01 мая 2024, 10:09, Антон Дегтярев

Концерт в парке "Изумрудный" / Фото: amic.ru

На Первомай центром притяжения для барнаульцев станут парки. Там подготовят программы к Празднику Весны и Труда, а также к открытию сезона. В парках пройдут концерты и игры, заработают аттракционы, а на пруду "Изумрудного" можно будет прокатиться на лодках и катамаранах. Подробнее – в материале amic.ru.

Парк "Центральный"

В парке "Центральный" праздничная программа продлится с 12 до 14 часов. Перед зрителями выступят Барнаульский духовой оркестр и учащиеся Детской музыкальной школы № 1, рассказала руководитель парка Вера Браженс. Других мероприятий не запланировано. Также можно прокатиться на аттракционах. Весь сезон парк будет работать до 23 часов.

Парк "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" 1 мая будет официальное открытие сезона. На пруду в этот день начнет работать водный транспорт (катамараны и лодки), в 13:00 состоится концерт бардов в амфитеатре, а в 17:00 на площади перед визит-центром будет конкурсно-игровая программа, посвященная открытию паркового сезона, рассказал руководитель территории Владислав Вакаев.

Парк "Лесная сказка"

В "Лесной сказке" также 1 мая будет открытие паркового сезона. В 12 часов начнется концертная программа, частью которой будут игры, викторины и конкурсы.

"Концертная и игровая программы будут идти до 15 часов. Тематика – "Город трудовой доблести", мероприятия будут иметь патриотическую направленность. Обязательно об этом скажем, исполним патриотические песни. Программа будет посвящена нашим детям, нашему будущему, поскольку начало сезона – это всегда интересно и здорово. На сцене выступят детские и взрослые коллективы, будут ростовые куклы", – отметил руководитель "Лесной сказки" Сергей Писарев.

Зоопарк будет работать до восьми часов вечера. К открытию сезона подготовлены все аттракционы, которые также начнут работу, подчеркнул Писарев.

Парк "Арлекино"

1 мая в парке "Арлекино" состоится праздничный концерт. Он будет идти с 14 до 17 часов. В 14:00 запланированы выступления шоу-театра песни "Каприз", а в 15:00 – шоу уличного танца от коллектива "Мармелад". В 16:00 выступит студия эстрадного вокала "Сольвейг". Также ожидаются номера от спортивного клуба "Олимп", розыгрыш призов, в парке будут работать четыре интерактивные площадки от академии спорта "Академикс".

Парк "Эдельвейс"

В парке "Эдельвейс" запланирована концертная программа, она начнется с 10 утра. На сцене будут танцы и песни, приуроченные к Первомаю, сообщили в администрации. В 17 часов состоится дискотека.

Кроме того, директор парка отметил, что в этом году можно будет заплатить 500 рублей и кататься весь день на всех работающих аттракционах.

Парк "Солнечный ветер"

В парке "Солнечный ветер" с 11 до 15 часов будут выступать детские творческие коллективы разных возрастов.

"Коллективы будут от самых маленьких (5-7 лет) до взрослых (10-13 лет). Будут программы с песнями и танцами для детей. Больше никаких мероприятий не запланировано", – рассказали в парке.

1 мая также запустится зона с детскими аттракционами. Всего будет работать порядка 12 аттракционов.

Парк "Юбилейный"

В парке "Юбилейный" на Первомай никаких мероприятий пока не планируется, рассказали там.

Какие еще мероприятия будут на Первомай?

Праздник Весны и Труда в Барнауле отметят на набережной Оби, там же состоится концерт. На том же месте должен был пройти салют, однако его отменили в связи с обеспечением общественной безопасности. Профсоюзы шествие также решили не проводить, вместо этого они возложат цветы к стеле "Город трудовой доблести".