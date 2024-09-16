Когда начнется отопительный сезон в Барнауле и где тепло уже есть?

В этом году отопление в Барнауле запускают раньше, чем в последние годы

16 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: amic.ru

Барнаул с начала осени остался без теплой погоды. На улице прохладно, и многие жители в многоквартирных домах жалуются на холод в квартирах. Горожане ждут, когда, наконец, батареи станут горячими. Amic.ru рассказывает, когда в столице Алтайского края начнется отопительный сезон.

Когда начнется отопительный сезон?

В Барнауле отопительный сезон стартует с 16 сентября, такое распоряжение подписал глава города Вячеслав Франк.

На совещании в мэрии 16 сентября директор филиала "Барнаульская теплосетевая компания" АО "СГК-Алтай" Александр Гросс сказал, что компания приступила к массовому запуску отопления в жилые дома. По его словам, к этому готовы 49 котельных, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 (основное теплоснабжение в городе идет от них). Франк поручил держать вопрос запуска отопления на контроле, пишет пресс-служба мэрии.

Отопление запускают сразу во всем городе?

Да, его включат во всем городе. Всего к отопительному сезону планировалось подготовить 2788 многоквартирных домов.

Все ли готовы?

По состоянию на 11 сентября, 88% многоквартирных домов получили акты готовности к отопительному сезону, тогда уже завершалось получение актов готовности соцобъектами. Вообще паспорт готовности города к зимнему отопительному сезону планируется получить не позднее 15 ноября, пишет пресс-служба мэрии.

Кого-то подключили к отоплению досрочно?

По информации СГК, тепло уже подали в социальные учреждение по заявлениям. А именно батареи стали горячими досрочно в детсадах № 161, 230, 280, 277, 243, 166, 204, 225, 128, 125, 132, 209, 188, 210, 193 и 107, 218, 221, 234, 235, 231, 141, 197, 256, 190, 236, 167, 16, 140, 165, 186, 141, 28, 22, 37/1, 196, 94, 242, 276, 180 и 93.

Также отопление подали в два корпуса городской больницы № 10 и художественную школу № 4 в поселке Южном, а также в горбольницу № 8 и медучреждении на улице Привокзальной, 5б.

При каких условиях начинается отопительный сезон?

Отопительный сезон начинается, если в течение пяти дней среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше 8℃.

Что нужно, чтобы тепло подали в дом?

Для подачи тепла мэрия рекомендует обратиться в управляющую организацию, которая обслуживает дом.

Если возникли проблемы с запуском отопления, можно позвонить по круглосуточному номеру в диспетчерскую районной администрации, советует мэрия. Номера телефонов следующие:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Также можно обратиться в диспетчерскую службу СГК по номеру 59-97-15.

Когда в прошлых годах включили отопление?

Дату отопительного сезона каждый год определяет администрация Барнаула. В 2023 году отопление запустили 21 сентября, в 2022-м – 22 сентября, а в 2021-м – 21 сентября.