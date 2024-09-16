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Куда звонить в случае проблем во время включения отопления в домах в Барнауле?

Сегодня в краевой столице стартовал отопительный сезон

16 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Радиатор / Источник фото: unsplash.com
Радиатор / Источник фото: unsplash.com

В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон. Напомним, для подачи тепла в жилой дом необходимо обратиться в управляющую компанию или иную организацию, которая обслуживает здание.

Если возникли проблемы или вопросы с запуском, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района, в диспетчерскую службу СГК или непосредственно в свою управляющую организацию.

В случае возникновения проблем позвонить можно в:

  • диспетчерскую администрации Железнодорожного района – 62-56-95;
  • диспетчерскую администрации Индустриального района – 47-51-83;
  • диспетчерскую администрации Ленинского района – 54-44-49;
  • диспетчерскую администрации Октябрьского района – 24-74-98;
  • диспетчерскую администрации Центрального района – 63-08-25;
  • диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.
Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

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Барнаул отопительный сезон
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