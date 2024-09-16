Куда звонить в случае проблем во время включения отопления в домах в Барнауле?
Сегодня в краевой столице стартовал отопительный сезон
16 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
Радиатор / Источник фото: unsplash.com
В Барнауле 16 сентября стартует отопительный сезон. Напомним, для подачи тепла в жилой дом необходимо обратиться в управляющую компанию или иную организацию, которая обслуживает здание.
Если возникли проблемы или вопросы с запуском, можно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района, в диспетчерскую службу СГК или непосредственно в свою управляющую организацию.
В случае возникновения проблем позвонить можно в:
- диспетчерскую администрации Железнодорожного района – 62-56-95;
- диспетчерскую администрации Индустриального района – 47-51-83;
- диспетчерскую администрации Ленинского района – 54-44-49;
- диспетчерскую администрации Октябрьского района – 24-74-98;
- диспетчерскую администрации Центрального района – 63-08-25;
- диспетчерскую службу СГК – 59-97-15.
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