Пост, который держат мусульмане, считается одним из самых строгих среди всех религий

23 января 2026, 07:15, ИА Амител

Мечеть / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Ежегодно мусульмане по всему миру в течение целого месяца не только держат строгий пост, но и жестко себя ограничивают во многих сферах жизни. Этот период называется Рамадан, а сроки его начала и окончания ежегодно сдвигаются.

Рассказываем, что такое священный месяц Рамадан, почему он так важен для мусульман, что за пост они соблюдают и что запрещается делать в это время.

1 Что такое Рамадан и почему он так важен для мусульман? Рамадан – очень важный и священный месяц в исламе, в течение которого верующие держат строгий пост, совершенствуют себя в духовном плане и укрепляют собственную веру молитвами и добрыми делами. История Рамадана уходит в далекие времена. В исламе считается, что именно в этот месяц пророк Мухаммед уединился для духовного совершенствования в пещере Хира под Меккой. И именно там к нему явился ангел Джабраил, который принес ему первое божественное откровение от Аллаха. Это стихотворение вместе с последующим вошло в Коран – священную книгу ислама. Согласно канону, Рамадан в религии установил сам Мухаммед, чтобы отдать дань памяти чуду, случившемуся в той пещере. С тех пор верующие и держат строжайший пост в течение каждого девятого месяца по лунному календарю.

2 Когда начинается Рамадан в 2026 году? Как мы уже упомянули, Рамадан отмечают по лунному календарю. Из-за этого каждый год начало и конец священного месяца сдвигаются на 11 дней. В 2026 году Рамадан начнется 19 февраля.

3 В чем заключается суть поста на Рамадан? Главное правило Рамадана – полный отказ от пищи. Но это не значит, что верующие голодают в течение целого месяца. Есть запрещается именно в дневное время, когда светит солнце.

4 Когда мусульманам можно есть в Рамадан? Для приема пищи во время Рамадана верующим отведено два коротких временных промежутка в сутки – ифтар и сухур. Сухур – первый прием пищи. Поесть нужно, пока на небе не успела забрезжить утренняя заря. Рацион мусульман обычно составляют блюда из круп, хлеб из пророщенного зерна, салат из овощей или другие сложные углеводы. Также верующие стараются выпить как можно больше воды. Ифтар – вечерний прием пищи, который начинают уже после захода солнца. Во время этой трапезы едят мясо, овощи и крупы. Но верующим не рекомендуется есть жареное, соленое и сладкое.

5 Правда ли, что в Рамадан запрещено даже пить? Да. Пить мусульманам можно тоже лишь после захода солнца. Днем жидкость запрещено употреблять даже случайно: нельзя, к примеру, глотать мокроту или воду после чистки зубов. Даже во время принятия душа следует избегать попадания в рот.

6 Что еще нельзя делать во время Рамадана? В Рамадан также запрещается жить половой жизнью и курить.

7 А что обязательно нужно делать в этот период? Во время Рамадана нужно посвящать максимум своего времени укреплению веры, чтению и изучению Корана. Естественно, нужно безукоризненно соблюдать расписание намазов – их в течение дня всего пять. Кроме того, во время священного месяца вводится дополнительная, шестая молитва. Ее нужно читать ночью, желательно – до самого рассвета. Но это добровольный ритуал, на который решаются лишь самые истово верующие. Кроме того, в течение этого периода нужно совершить как можно больше добрых дел. Важно подавать милостыню малоимущим или кормить их – естественно, в разрешенное время. Важность добрых дел во время Рамадана приумножается, убеждены мусульмане.

8 Что такое Ураза? Ураза – это тот же самый строгий пост. Так его принято называть в российских регионах, где распространен ислам.

9 Что за ночь считается особенной и главной во время Рамадана? Ночь аль-Кадр (другие названия – Ляляйт-аль-Кадр, Ночь могущества, Ночь предопределения) – самая почитаемая ночь месяца Рамадан. Именно в этот момент много веков назад к Мухаммеду явился ангел Джабраил, считается в исламе. Эта ночь считается особенной, и у верующих принято целиком и полностью проводить ее в молитве.

10 Кому можно не поститься во время Рамадана? От соблюдения Рамадана освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, пожилые, путники, люди с хроническими заболеваниями и душевными расстройствами.