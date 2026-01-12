На смену внезапному потеплению до +4 градусов придут аномально холодные дни

12 января 2026, 14:14, ИА Амител

Деревья в инее. Зима / Фото: amic.ru

С 15 по 20 января Алтайский край окажется во власти трескучих январских морозов. Столбики термометров достигнут отметок -31...-36 градусов, а местами и вовсе опустятся до -42. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

12 января в крае потеплело до +4 градусов, но держаться такая температура будет недолго. Уже ночью 13 января похолодает до -8...-13 градусов, а по северо-западу до -18. Днем будет -6...-11, местами до -16 градусов.

Ночью 14 января столбики термометров достигнут отметок -22...-27 градусов. Днем синоптики ожидают колебания температур от -18 до -23 градусов. В западных районах будет холоднее: до -32 ночью и в пределах -23...-28 градусов днем.

«Местами пройдет небольшой снег, ветер постепенно будет ослабевать. Ночью местами по востоку будет до 14 м/с а днем – не более 12 м/с», – добавила Людмила Сырых.

А с 15 по 20 января по Алтайскому краю ударят аномальные морозы. Ночные температуры составят -31...-36 градусов, местами похолодает до -42. Днем температуры будут колебаться от -27 до -32, местами от -20 до -25 градусов. Со слов синоптика, морозы начнут ослабевать лишь днем 21 января.