Уже 14 января на регион обрушатся сильные морозы

12 января 2026, 10:12, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Южный циклон принес в Алтайский край мощную волну тепла, а также сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Регион будет находиться во власти непогоды до 13 января. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Синоптик уточнила, что днем 12 и ночью 13 января ветер в крае усилится до 18−23 м/с. На регион обрушится мокрый снег с дождем, который перейдет в сильный снег.

«Температура воздуха у нас повысится по краю до -1...+4 градусов. Поэтому осадки будут постепенно переходить в снег, местами в сильный снег, что приведет к гололедным явлениям и метелям», – добавила Людмила Сырых.

А уже ночью 13 января краевые синоптики ожидают похолодание.

«С прохождением холодного фронта, который в основном будет смещаться в первой половине ночи, ожидается понижение температуры», – отметила специалист.

Также Людмила Сырых подчеркнула, что 14 и 15 января районы Алтайского края настигнет арктический антициклон, который повлечет за собой сильные морозы.