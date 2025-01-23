Когда в Алтайском крае ударят морозы ниже -30 градусов?

Синоптики предупредили о серьезном похолодании

23 января 2025, 12:10, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru

После оттепели и штормовой погоды в Алтайском крае ударят крепкие морозы: уже ближайшей ночью столбики термометров по западным районам опустятся до -34 градусов. Но на большей части края в ночь на 24 января ожидается от -22 до -27 градусов. Максимальные порывы ветра составят 15 м/с. В отдельных районах будет идти небольшой снежок, поднимутся слабые метели, а на дорогах местами ожидается сильная гололедица. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Днем в пятницу будет -12...-17 градусов, местами – до -22. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. В некоторых районах также возможны небольшие осадки и метели.

В Барнауле ночью 24 января температура воздуха составит -25...-27 градусов. Днем ненамного теплее: -21...-23. Ночью возможен небольшой снег, а на дорогах местами сильная гололедица.