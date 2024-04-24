Как изменили расписание ЕГЭ и до какого числа можно написать заявление на пересдачу?

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили новое расписание Единого госэкзамена с учетом возможности пересдачи одного из предметов 4 и 5 июля

24 апреля 2024, 16:22, ИА Амител

Экзамен / Фото: Ben Mullins/unsplash.com

Единый государственный экзамен в 2024 году в России проведут в более сжатые сроки, чем было запланировано. Кроме того, в расписании по некоторым предметам изменили дни проведения экзаменов. Минпросвещения и Рособрнадзор пошли на этот шаг, чтобы у школьников появилась возможность пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании в вузах. Подробнее обо всех этих корректировках рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как изменили расписание основного этапа сдачи ЕГЭ?

В этом году по предложению президента России Владимира Путина выпускники 2024 года впервые при желании смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор. Чтобы реализовать эту инициативу, Минпросвещения и Рособрнадзору пришлось сократить срок проведения основного этапа сдачи: последний экзаменационный день перенесли с 1 июля на 21 июня. При этом первые экзамены, как и планировалось изначально, проведут 23 мая.

Зато само расписание хорошо уплотнили. Так, 4 июня в школах пройдет ЕГЭ не только по обществознанию, но и по физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике будут сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 11 июня, кроме истории, состоится госэкзамен по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам.

Расписание основного этапа ЕГЭ-2024 выглядит теперь так:

23 мая – география, литература, химия;

28 мая – русский язык;

31 мая – математика (база/профиль);

4 июня – обществознание, физика;

7, 8 июня – информатика, иностранные языки (устная часть);

11 июня – история, биология, иностранные языки (письменная часть).

Что делать, если из-за переноса совпали даты сдачи выбранных экзаменов?

Таким выпускникам один из экзаменов нужно будет сдавать в резервные дни. Последний экзаменационный день перенесли с 1 июля на 21 июня.

13 июня – география, литература, обществознание, физика;

17 июня – русский язык;

18 июня – иностранный язык (устная часть), история, химия;

19 июня – иностранный язык (письменная часть), биология, информатика;

20 июня – математика (базовый и профильный уровни);

21 июня – по всем учебным предметам.

Когда будут известны результаты ЕГЭ?

Благодаря более плотному расписанию результаты ЕГЭ станут известны по всем предметам до 1 июля. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Рособрнадзор. При желании ребята смогут подать заявление на пересдачу одного из предметов на выбор, если ученик считает, что на второй попытке он наберет больше баллов на экзамене.

В какой срок нужно подать заявление на пересдачу?

Заявления на пересдачу в школах начнут принимать с 26 июня. Крайний день, когда еще можно принести этот документ, – 1 июля. Однако стоит учитывать, что при пересдаче результат первой попытки аннулируют, даже если на ней ребенок набрал больше баллов.