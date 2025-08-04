Многие привыкли винить во всех своих бедах именно эту планету

Период ретроградного Меркурия продолжается. Астрономам это явление не очень интересно, а вот астрологи называют его мощным фактором, меняющим жизнь большинства людей. Считается, что планета, начиная двигаться в обратную сторону, рушит и срывает многие планы, вызывая массу неурядиц.

О том, когда закончится ретроградный Меркурий и что нельзя делать, чтобы оставшиеся дни прошли спокойно, – в материале amic.ru.

1 Когда начался ретроградный Меркурий? Летом 2025 года Меркурий начал двигаться в обратном направлении на небосводе 18 июля. Так что ретроградный период планеты длится уже больше двух недель.

2 Когда закончится ретроградный Меркурий в 2025 году? Этот ретроградный Меркурий продлится до 11 августа, после чего движение планеты перейдет в обычное состояние.

3 Что такое ретроградный Меркурий? Это астрономическое явление, которое создает для земного наблюдателя оптическую иллюзию. Небесные тела движутся таким образом, что с Земли кажется, будто Меркурий сначала замедляется, а затем и вовсе начинает двигаться в обратном направлении. Само собой, в действительности планета двигается так же, как и раньше, – это лишь оптический эффект. Астрономы не считают ретроградность чем-то значимым – периоды "обратного вращения" существуют и у других планет. Но вот астрологи настаивают, что планеты влияют на нашу жизнь, а в период ретроградности их воздействие не только меняет свой характер, но и значительно усиливается. Ретроградный Меркурий они называют одним из самых сложных астрологических периодов.

4 Как Меркурий способен влиять на нашу жизнь в период ретроградности? Считается, что Меркурий влияет на интеллектуальную сферу нашей жизни: идеи и их реализацию, коммуникацию между людьми, деловые договоренности, технику и технологии, документы. Астрологи убеждены, что во время ретроградного Меркурия именно эти сферы и дают сбои: уже намеченные планы рушатся из-за вечных мелких неурядиц и проволочек. Кроме того, возникают конфликты между людьми. Существует также и мнение, что во время ретроградного Меркурия гораздо чаще ломается техника. В целом же человек в это время может ощущать неопределенность. Многие описывают период ретроградного Меркурия как "череду сплошных неудач, от мелких до больших".



5 Правда ли, что ретроградный Меркурий так опасен? Это каждый решает для себя сам. Любители астрологии убеждены, что ретроградный Меркурий действительно мощно влияет на нашу жизнь, срывая планы и добавляя седых волос на голове. Конечно же, это никем не доказано, и верить в мистическую силу этой планеты никто не обязан.

6 Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия? Считается, что пока Меркурий движется ретроградно, лучше не начинать никаких больших новых дел. Велик риск, что ваш проект полностью провалится. Также астрологи не рекомендуют: совершать важные сделки;

вступать в брак;

устраиваться на новую работу;

отправляться в дальнюю дорогу;

идти на медицинские и косметические процедуры, если они не срочные;

брать или давать в долг.