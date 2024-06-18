Кого Путин назначил новыми заместителями министра обороны и чем они известны?
17 июня Владимир Путин назначил трёх новых замминистра обороны
18 июня 2024, 15:40, ИА Амител
Владимир Путин 17 июня 2024 года назначил сразу трех новых заместителей министра обороны. Обычными заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, а Леонида Горнина назначили первым заместителем министра обороны. Бывший первый замминистра Руслан Цаликов, а также заместители главы ведомства Николай Панков, Татьяна Шевцова и Павел Попов были освобождены от своих обязанностей. Соответствующие указы опубликовали на портале правовой информации. Amic.ru рассказывает, кто такие новые заместители министра обороны.
Анна Цивилева
Анна Цивилева – государственный деятель, предприниматель, председатель совета директоров угледобывающей компании "Колмар", супруга недавно назначенного министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В 2023 году Цивилеву назначили председателем Государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой бойцов СВО. Также за свою карьеру она возглавляла Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и была членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В должности замминистра обороны она будет курировать вопросы социального и жилищного обеспечения военных. Ранее этим занималась Татьяна Шевцова.
Леонид Горнин
Леонид Горнин – уроженец Новосибирска. Его карьера началась в этом городе, он работал в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области. Затем перешел в Управление финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области, где дослужился до начальника управления.
В 2008 году Горнин стал руководителем Департамента финансов и налоговой политики Новосибирской области, а затем и министром финансов и налоговой политики Новосибирской области. В 2011 году Горнин стал первым заместителем губернатора Новосибирской области. В 2012-м его назначили заместителем министра финансов РФ, в мае 2018-го чиновник стал первым заместителем министра финансов. 17 июня 2024 года его назначили первым заместителем министра обороны РФ. Он будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ.
Павел Фрадков
Павел Фрадков работает на госслужбе с 2005 года. Сначала он трудился в Департаменте общеевропейского сотрудничества в МИД РФ. До августа 2012 года был трудоустроен в ФСБ. С 2012 по 2015 год Фрадков был замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. С 2015-го по 2021-й чиновник работал замом управляющего делами президента РФ.
С января 2021-го по июнь 2024-го Павел Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента РФ. 17 июня его назначили заместителем министра обороны РФ. В этой должности Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства. До Фрадкова этими вопросами занимался Тимур Иванов.
Какие еще перестановки были в Минобороны за последнее время?
14 мая 2024 года сменился министр обороны РФ. Место Сергея Шойгу занял бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме того, 20 мая замминистра обороны и руководителем аппарата ведомства назначили Олега Савельева, который до этого был аудитором Счетной палаты. Он сменил на должности Юрия Садовенко. Также свои посты покинули первый замминистра Руслан Цаликов и арестованный за получение крупной взятки замминистра обороны Тимур Иванов.
Кто в руководстве Минобороны сохранил свои посты?
Пока свои посты сохраняют начальник Генштаба и замминистра Валерий Герасимов, замминистра Юнус-Бек Евкуров, замминистра Алексей Криворучко, начальник Главного военно-политического управления, замминистра Виктор Горемыкин, а также замминистра Андрей Булыга и Александр Фомин.
15:55:30 18-06-2024
Анна Цивилева очень талантливая женщина на столько, что даже смогла стать племянницей президента. Ну и супруг предстать
09:26:28 19-06-2024
Гость (15:55:30 18-06-2024) Анна Цивилева очень талантливая женщина на столько, что даже... Да быстренько поднял Кемеровскую область и далее министром ,как то так .
16:16:19 18-06-2024
По фамилиям и так понятно кто они такие
20:48:33 18-06-2024
Эти воровать меньше будут?
21:04:04 18-06-2024
Гость (20:48:33 18-06-2024) Эти воровать меньше будут?... Чуть-чуть.
22:15:12 18-06-2024
Гость (20:48:33 18-06-2024) Эти воровать меньше будут?... при царе-батюшке практиковали выдачу губерний на кормление,а сейчас министерства выдают