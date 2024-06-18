Кого Путин назначил новыми заместителями министра обороны и чем они известны?

17 июня Владимир Путин назначил трёх новых замминистра обороны

18 июня 2024, 15:40, ИА Амител

Президент Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 17 июня 2024 года назначил сразу трех новых заместителей министра обороны. Обычными заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков, а Леонида Горнина назначили первым заместителем министра обороны. Бывший первый замминистра Руслан Цаликов, а также заместители главы ведомства Николай Панков, Татьяна Шевцова и Павел Попов были освобождены от своих обязанностей. Соответствующие указы опубликовали на портале правовой информации. Amic.ru рассказывает, кто такие новые заместители министра обороны.

Анна Цивилева

Анна Цивилева – государственный деятель, предприниматель, председатель совета директоров угледобывающей компании "Колмар", супруга недавно назначенного министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В 2023 году Цивилеву назначили председателем Государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой бойцов СВО. Также за свою карьеру она возглавляла Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и была членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. В должности замминистра обороны она будет курировать вопросы социального и жилищного обеспечения военных. Ранее этим занималась Татьяна Шевцова.

Анна Цивилева / Фото: fzo.gov.ru

Леонид Горнин

Леонид Горнин – уроженец Новосибирска. Его карьера началась в этом городе, он работал в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области. Затем перешел в Управление финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области, где дослужился до начальника управления.

В 2008 году Горнин стал руководителем Департамента финансов и налоговой политики Новосибирской области, а затем и министром финансов и налоговой политики Новосибирской области. В 2011 году Горнин стал первым заместителем губернатора Новосибирской области. В 2012-м его назначили заместителем министра финансов РФ, в мае 2018-го чиновник стал первым заместителем министра финансов. 17 июня 2024 года его назначили первым заместителем министра обороны РФ. Он будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ.

Леонид Горнин / Фото: kremlin.ru

Павел Фрадков

Павел Фрадков работает на госслужбе с 2005 года. Сначала он трудился в Департаменте общеевропейского сотрудничества в МИД РФ. До августа 2012 года был трудоустроен в ФСБ. С 2012 по 2015 год Фрадков был замруководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. С 2015-го по 2021-й чиновник работал замом управляющего делами президента РФ.

С января 2021-го по июнь 2024-го Павел Фрадков был первым заместителем управляющего делами президента РФ. 17 июня его назначили заместителем министра обороны РФ. В этой должности Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства. До Фрадкова этими вопросами занимался Тимур Иванов.

Павел Фрадков / Фото: rosim.gov.ru

Какие еще перестановки были в Минобороны за последнее время?

14 мая 2024 года сменился министр обороны РФ. Место Сергея Шойгу занял бывший вице-премьер Андрей Белоусов. Кроме того, 20 мая замминистра обороны и руководителем аппарата ведомства назначили Олега Савельева, который до этого был аудитором Счетной палаты. Он сменил на должности Юрия Садовенко. Также свои посты покинули первый замминистра Руслан Цаликов и арестованный за получение крупной взятки замминистра обороны Тимур Иванов.

Кто в руководстве Минобороны сохранил свои посты?

Пока свои посты сохраняют начальник Генштаба и замминистра Валерий Герасимов, замминистра Юнус-Бек Евкуров, замминистра Алексей Криворучко, начальник Главного военно-политического управления, замминистра Виктор Горемыкин, а также замминистра Андрей Булыга и Александр Фомин.