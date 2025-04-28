Однако о реальном прогрессе можно будет говорить только спустя десять дней стабильных улучшений

28 апреля 2025, 09:25, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян уже четвертый месяц находится в коме. Долгое время врачи не делали заявлений об улучшении его состояния и не давали каких-либо прогнозов. Однако сейчас медики наблюдают положительную динамику. Об этом сообщает topnews.ru.

По словам супруги Кеосаяна, журналистки Маргариты Симоньян, впервые изменения в его состоянии отметили после 30 января. Тогда режиссер начал реагировать на голоса близких: стал моргать в ответ на просьбы, а при упоминании о возвращении домой пытался поднять руки.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин отметил, что такая реакция может говорить о продолжающейся борьбе организма и сохранении функций мозга. Он пояснил, что подобные признаки могут указывать на возможность выхода из долгой комы. Однако сроки полного восстановления пока неизвестны.

"Если мозг продолжает отвечать на раздражители, значит, его функции еще не утрачены. Вопрос лишь во времени, которое потребуется для восстановления", – пояснил специалист.

При этом невролог Александр Комаров заявил, что наличие повреждений в коре и стволе головного мозга исключать нельзя. С его слов, отдельные реакции не всегда означают устойчивое улучшение состояния. Иногда подобные признаки могут быть временными, поэтому о реальном прогрессе можно будет говорить после десяти дней стабильной положительной динамики. Первые осторожные прогнозы о перспективах выхода из комы можно будет сделать только в этом случае.

Тигран Кеосаян перенес клиническую смерть и впал в кому, о чем стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.

Напомним, на 47-м Московском международном кинофестивале состоялась премьера фильма Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча". Картину представила его супруга, Маргарита Симоньян. Журналистка также является соавтором фильма: он был создан по мотивам рассказа "Беламур" из ее сборника с одноименным названием.

Картина рассказывает о неделе из жизни 70-летнего мужчины, который узнает о саркоме и начинает подводить итоги своей, как ему кажется, никчемной жизни. Согласно сюжету, действие разворачивается в Сочи. Главные роли исполнили Федор Добронравов и Олеся Железняк.