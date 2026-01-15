До 20 января в регионе действует штормовое предупреждение из-за сильных холодов

15 января 2026, 15:50, ИА Амител

Зима. Мороз. Иней / Фото: amic.ru

Аномальные холода ожидают синоптики Алтайского края в канун Крещения. Столбики термометров достигнут отметки -44 градуса. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

В ночь на 16 января температура воздуха опустится до -34...-39 градусов. Днем она составит -24...-29 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков, утром местами ожидается изморозь.

17 и 18 января морозы будут крепчать: ночью температура воздуха составит -39...-44 градуса, а днем – от -30 до -35. Осадков синоптики не ожидают, в утренние часы местами также возможна изморозь.

Как уточнила Людмила Сырых, днем 19 января морозы ослабнут примерно на два-три градуса. Однако точный прогноз погоды на Крещение пока неизвестен. А уже 20 января в Алтайском крае не ожидается 40-градусных морозов, но до -35 градусов будут держаться на протяжении дня.

Напомним, до 20 января из-за аномальных холодов в регионе действует штормовое предупреждение, а до 22-го числа – режим повышенной готовности.