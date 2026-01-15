На Алтае ввели режим повышенной готовности в связи с морозами

Особое внимание власти уделают ситуации в Рубцовске

15 января 2026, 13:23, ИА Амител

Устранение прорыва трубы / Фото: администрация города Рубцовска

В Алтайском крае с 14 по 22 января введен режим повышенной готовности в связи с резким похолоданием. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко, сообщает правительство региона.

«На этот период силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведены в состояние повышенной готовности», – говорится в пресс-релизе.

Особое внимание властей сфокусировано на ситуации в Рубцовске, где вечером 14 января случилась авария на теплосетях. В котельной поселка Западного упало давление. Врио главы города Игорь Башмаков сообщил, что в ночь на 15 января подачу отопления восстановили в шести домах. Еще 11 домов остаются без тепла. Для жителей подготовили пункты временного размещения, в том числе в школе № 10. Людей обеспечили горячим питанием.

«Краевые спасатели готовы в любой момент направить в Рубцовск группу из 20 человек и три единицы спецтехники», – сообщает правительство. Однако в администрации пока отказались от помощи.

Ликвидацию аварии взяли на контроль губернатор, правительство и региональное управление МЧС.

Напомним, утром 15 января мэр Рубцовска Игорь Башмаков сообщил о прорыве на теплосети в районе дома № 53 на улице Гвардейской. На данный момент работы по ликвидации аварии завершены. За ситуацией также следит прокуратура Алтайского края.