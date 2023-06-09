Коммунисты не пройдут мунфильтр на выборах губернатора Алтайского края – эксперты
Кандидатам необходимо собрать в свою поддержку более 500 подписей муниципальных депутатов
09 июня 2023, 15:27, ИА Амител
Будущий кандидат от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края почти не имеет шансов пройти муниципальный фильтр, считают политтехнологи Константин Лукин и Екатерина Сергеева. По мнению экспертов, против "красных" играют сразу несколько весомых факторов.
В крайкоме КПРФ наметился серьезный раскол, отмечают политтехнологи. Ранее депутат АКЗС Елена Хрусталева ушла из КПРФ и возглавила "Партию пенсионеров", куда, с ее слов, потянутся и рядовые коммунисты. Руководство алтайских коммунистов критикует лидер движения "За новый социализм!" Николай Платошкин. Существует конфликт и между двумя депутатами Госдумы от КПРФ – Анжеликой Глазковой и Марией Прусаковой.
"Заявляться на участие в избирательной кампании с таким объемом внутренних конфликтов, по меньшей мере, странно. Бессмысленно играть в футбол, когда половина твоих игроков мечтает забить гол в собственные ворота", – уверены эксперты.
Кроме того, в 2022 году КПРФ неудачно выступила на крупных муниципальных выборах в Алтайском крае. Это автоматически исключает для партии возможность собрать муниципальный фильтр на выборах губернатора самостоятельно. Так, в гордуме Барнаула коммунисты смогли взять лишь 3 мандата из 40, в Рубцовске – только 1 мандат из 25, а в Бийске и вовсе оказались за порогом городской думы.
Есть и еще одно важное обстоятельство, которое делает притязания коммунистов на прохождение мунфильтра бесполезными, полагают авторы телеграм-канала "Алтайский тандем". "В условиях СВО партийные предпочтения потеряли смысл: если поддерживаешь президента, то поддерживаешь и его опору в каждом регионе – губернатора, партию, депутатов. Общественный запрос сегодня на стабильность, на адекватность власти, на предсказуемость решений", – считают политтехнологи.
15:57:09 09-06-2023
Потому что нет у нас выборов, идет жесткий прессинг местных депутатов, чтобы за Томенко, депутаты пищят, упираются, но их прессуют.
15:57:52 09-06-2023
Если ставят заслон КПРФ, значит, у них самые большие шансы
16:47:59 09-06-2023
а если убрать муниципальный фильтр, сколько кандидатов пройдет для выборов губернатора? там думаю можно будет и покопаться )) а так то да, убрать главного конкурента, не мытьем так катаньем, а потом заявить, что народ выбрал...
17:25:28 09-06-2023
Так люди назло будут за самого "неликвидного" голосовать. Или нет?
17:55:22 09-06-2023
Гость (17:25:28 09-06-2023) Так люди назло будут за самого "неликвидного" голосовать. Ил... Неужели ещё кто-то ходит голосовать.))
07:22:14 10-06-2023
Гость (17:55:22 09-06-2023) Неужели ещё кто-то ходит голосовать.))... надо ходить обязательно. Чем больше придет, тем меньше вероятность и возможность вброса поддельных бюллетеней.Причем, надо ходить на участки и голосовать через бюллетени, а не голосовать по компьютеру.
09:59:31 10-06-2023
Гость (07:22:14 10-06-2023) надо ходить обязательно. Чем больше придет, тем меньше вероя... святая простота,не важно как вы проголосуете-важно как мы посчитаем,да и результат подсчета уж объявлен
17:54:39 09-06-2023
Что изменится, если губернатором будет коммунист или справедливорос? Все эти партии выполняют роль массовки, настоящих оппозиционеров давно всех вычистили, поэтому без разницы лидер какой партии будет губернатором, важны только личностные качества кандидата.
07:39:37 10-06-2023
Гость (17:54:39 09-06-2023) Что изменится, если губернатором будет коммунист или справед... Согласен.Любой губернатор будет делать то, что ему прикажут из Москвы. Почти все главы регионов, бывшие все тогда членами КПСС, делали в 1991 году после ГКЧП то, что заставляли из Москвы.Поэтому, давно надо решить, что губерв назначает Президент РФ без всяких выборов. Также и в районах каждого региона, губер назначает главами администраций того, кого считает лучшим, с кем ему лекче работать.На зрен, простите, на местах устраивать баталии,т.к. итак ясно, что какова социально-экономическая система, таковы и деятельности чиновников сверху донизу.Как история СССР, РФ, истории выборов других стран показывают, что всё зависит от правящего класса.Зато сколько бы денег сэкономили на отказе от выборов. Даже выборы в СССР показывали, что они - проформа.
21:09:56 09-06-2023
Очень боятся жирные буржуи коммунистов.Понимают,что им хана может наступить если отпустить на самотёк.
13:22:05 10-06-2023
Гость (21:09:56 09-06-2023) Очень боятся жирные буржуи коммунистов.Понимают,что им хана ... Где ты их видел коммунистов- в советских фильмах наверно? Ваша Машка вопила больше всех, когда против нее Запад санкции ввел- значит тоже было,что терять
17:26:35 10-06-2023
сколько веревочке не вится,она кончится,и им будет хана,будет очень жестко,ЖДЕМ.