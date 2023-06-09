Кандидатам необходимо собрать в свою поддержку более 500 подписей муниципальных депутатов

09 июня 2023, 15:27, ИА Амител

Фото: altai-terr.izbirkom.ru

Будущий кандидат от КПРФ на выборах губернатора Алтайского края почти не имеет шансов пройти муниципальный фильтр, считают политтехнологи Константин Лукин и Екатерина Сергеева. По мнению экспертов, против "красных" играют сразу несколько весомых факторов.

В крайкоме КПРФ наметился серьезный раскол, отмечают политтехнологи. Ранее депутат АКЗС Елена Хрусталева ушла из КПРФ и возглавила "Партию пенсионеров", куда, с ее слов, потянутся и рядовые коммунисты. Руководство алтайских коммунистов критикует лидер движения "За новый социализм!" Николай Платошкин. Существует конфликт и между двумя депутатами Госдумы от КПРФ – Анжеликой Глазковой и Марией Прусаковой.

"Заявляться на участие в избирательной кампании с таким объемом внутренних конфликтов, по меньшей мере, странно. Бессмысленно играть в футбол, когда половина твоих игроков мечтает забить гол в собственные ворота", – уверены эксперты.

Кроме того, в 2022 году КПРФ неудачно выступила на крупных муниципальных выборах в Алтайском крае. Это автоматически исключает для партии возможность собрать муниципальный фильтр на выборах губернатора самостоятельно. Так, в гордуме Барнаула коммунисты смогли взять лишь 3 мандата из 40, в Рубцовске – только 1 мандат из 25, а в Бийске и вовсе оказались за порогом городской думы.

Есть и еще одно важное обстоятельство, которое делает притязания коммунистов на прохождение мунфильтра бесполезными, полагают авторы телеграм-канала "Алтайский тандем". "В условиях СВО партийные предпочтения потеряли смысл: если поддерживаешь президента, то поддерживаешь и его опору в каждом регионе – губернатора, партию, депутатов. Общественный запрос сегодня на стабильность, на адекватность власти, на предсказуемость решений", – считают политтехнологи.