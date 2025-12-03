В России традиционно проиндексируют меры поддержки для самых разных категорий граждан

03 декабря 2025, 06:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

После Нового года в России традиционно начинается череда повышений различных выплат. Гражданам индексируют не только пенсии, но и материальные меры поддержки.

О том, какие пенсии и пособия будут увеличены в 2026 году и какими будут размеры прибавок, – в материале amic.ru.

1 Страховые пенсии Размер страховых пенсий по старости проиндексируют с 1 января 2026 года. Размер выплат увеличится на 7,6%. Напомним, что с этого года индексацию проводят в том числе и для работающих пенсионеров. Как пояснил "Парламентской газете" депутат Госдумы Алексей Говырин, средний размер пенсии в результате повышения составит 27 тысяч рублей. Размер фиксированной выплаты, которая "зашита" в структуру пенсии, будет равен 9584 рублям 69 копейкам.

2 Социальные пенсии Социальные пенсии будут проиндексированы 1 апреля 2026 года. Их размер вырастет на 6,8%. Напомним, этот вид выплат положен людям с инвалидностью, а также россиянам, которые за время трудового стажа так и не смогли набрать необходимое минимальное количество баллов для назначения страховой пенсии.

3 Военные пенсии Расчет военных пенсий чуть сложнее. Размер выплаты зависит от окладов по должности и званию, а также надбавки за выслугу лет. Но к этим параметрам прибавляют еще и понижающий коэффициент. С 1 января 2026 года этот коэффициент будет увеличен до 93,59%. Полноценное повышение традиционно проводят осенью, с 1 октября. Но уровень грядущей индексации пока неизвестен. В любом случае размер военной пенсии в каждом случае индивидуален.

4 МРОТ Как мы уже писали, минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. От этого показателя зависит не только зарплата россиян, которые трудятся на "минималке". Так, на МРОТ основаны выплаты по больничным листам, поэтому и они станут больше. Кроме того, повышение скажется на размере пособия по беременности и родам. В 2026 году его сумма составит порядка 125 тысяч рублей.

5 Единовременное пособие при рождении ребенка 28 773 рубля. Размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличится с 1 февраля 2026 года, рассказал "Парламентской газете" Алексей Говырин. Размер этой выплаты после индексации составит Кроме того, повысят и пособия по уходу за ребенком до полутора лет. «Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей, а максимальная сумма для застрахованных лиц достигнет 83 тысяч рублей», – цитирует издание депутата.

6 Ежемесячные выплаты семьям с детьми до 17 лет Это основная мера поддержки для семей с детьми, у которых небольшой доход. Ее размер рассчитывается на основе прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель для детей будет равен 18 371 рублю. Таким образом, при выплате 50% от прожиточного минимума размер пособия составит 9185 рублей, при выплате 75% – 13 778 рублей, а при 100% – 18 371 рубль.

7 Декретные выплаты При расчете декретных выплат за основу берется средний дневной заработок женщины за два последних года. «Общая сумма выплат при обычных родах (140 дней) достигнет 955 836 рублей, при осложненных родах (156 дней) – 1 065 074 рублей, при многоплодной беременности (194 дня) – 1 324 515 рублей», – рассказал "Парламентской газете" Алексей Говырин. Подробнее о том, как рассчитывается размер этого пособия и как его получить, читайте в нашем материале.