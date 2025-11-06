Выплата положена не всем, а ее размер рассчитывается индивидуально

06 ноября 2025, 06:50, ИА Амител

Денежные купюры (рубли) / Фото: amic.ru

Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году увеличится почти до миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Социального фонда России Сергея Чиркова. Он подчеркнул, что после этой индексации размер выплаты увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

О том, что это за выплата, кому она положена и кто может рассчитывать на миллион рублей, – в материале amic.ru.

1 Что за пособие по беременности и родам увеличат почти до миллиона рублей? Речь идет о так называемых декретных – это выплаты, которые беременные получают в качестве компенсации за утраченный заработок в период своего вынужденного отпуска. Обычно этот период составляет 140 дней – 70 дней до родов и 70 дней после. В ряде случаев он может быть больше: например, при многоплодной беременности выплату рассчитывают за 194 дня – 84 дня до родов и 110 дней после.

2 Каким будет максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году? С 1 января 2026 года максимальный размер пособия превысит 950 тысяч рублей, рассказал Чирков. «Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года – с 2023-го по 2026-й – максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», – цитирует главу Соцфонда ТАСС

3 Кому положено это пособие по беременности и родам? Пособие по беременности и родам предоставляется лишь тем женщинам, которые официально трудоустроены на момент беременности.

4 Как рассчитывается размер выплаты по беременности и родам? Порядок расчета пособия во многом похож на тот, который используют при оплате больничного листа. Размер выплаты составит 100% среднего заработка за каждый день, который она фактически будет находиться в декретном отпуске. При этом средний заработок считают за два предыдущих года. Так что размер пособия индивидуален: все зависит от того, сколько женщина получала на своей работе. Чем выше ее официальная зарплата, тем больше размер единовременной выплаты. Важно: если трудовой стаж сотрудницы к моменту выхода в декрет не превышает шести месяцев, размер пособия рассчитают исходя из МРОТ.

5 Кто может получить почти миллион рублей? Чтобы получить 955 тысяч рублей, средний дневной заработок женщины за последние два года должен составлять 6827,40 рубля. Таким образом, месячный оклад должен быть не меньше 139 тысяч рублей.