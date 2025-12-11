На сколько повысят социальные пенсии в 2026 году и каким будет их средний размер?
Выплаты проиндексируют на 6,8%
С 1 апреля 2026 года в России вырастут социальные пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Агентство посчитало, каким будет средний размер выплаты, и напомнило, кто ее получает.
На сколько повысят социальные пенсии в 2026 году?
Каким будет средний размер социальной пенсии в 2026 году?
Кому в России выплачивают социальные пенсии?
- дети-инвалиды;
- инвалиды с детства;
- граждане, потерявшие кормильца;
- пенсионеры, не наработавшие необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.
Какие еще пенсии и пособия вырастут в 2026 году?
- Пенсии по старости
С 1 января выплату увеличат на 7,6%. Как уточнил RT доктор юридических наук Вадим Виноградов, средняя страховая пенсия по возрасту вырастет до 27,1 тыс. рублей.
- Материнский капитал
С февраля 2026 года за рождение первого ребенка будут выплачивать 737 200 рублей. За второго ребенка родители получат 974 100 рублей, если не оформляли выплату на первенца.
«Если маткапитал уже был оформлен на первого ребенка, дополнительная сумма на второго ребенка составит 236 900 рублей», – добавил Виноградов.
- Единовременное пособие при рождении ребенка
Единоразовую выплату увеличат до 28 773 рублей. Ее перечисляют на каждого ребенка, вне зависимости от того, какой он по счету в семье.
- Пособие по уходу за ребенком
Индексация затронет тех, кому рассчитывают пособие исходя из МРОТ. В 2026 году минимальная сумма составит 10 837,20 рубля.
- Компенсации для инвалидов, ветеранов, ликвидаторов техногенных аварий и других льготных категорий.
Их увеличат на 6,8% – уровень инфляции за 2025-й.
Ну, теперь то пенсионеры заживут.
Наконец то начнут путешествовать по миру и полноценно помогать внукам.