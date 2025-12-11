Выплаты проиндексируют на 6,8%

11 декабря 2025, 15:39, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

С 1 апреля 2026 года в России вырастут социальные пенсии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина. Агентство посчитало, каким будет средний размер выплаты, и напомнило, кто ее получает.

О том, на сколько в России повысят социальные пенсии и каким будет их средний размер с 2026 года, – в материале amic.ru.

1 На сколько повысят социальные пенсии в 2026 году? Россиянам проиндексируют социальные пенсии на 6,8%.

2 Каким будет средний размер социальной пенсии в 2026 году? Согласно расчетам РИА Новости, с 1 апреля 2026 года средний размер выплаты составит 16,6 тысячи рублей. Напомним, в 2025 году средний размер социальной пенсии равен 15,4 тысячи рублей.

3 Кому в России выплачивают социальные пенсии? Деньги перечисляют нетрудоспособным россиянам, которые относятся к следующим категориям населения: дети-инвалиды;

инвалиды с детства;

граждане, потерявшие кормильца;

пенсионеры, не наработавшие необходимый страховой стаж и минимальную сумму пенсионных баллов.