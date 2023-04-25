Кому повысят пенсии с 1 мая 2023 года?
В начале мая некоторым россиянам повысят пенсии — и это будет не первая индексация в этом году
25 апреля 2023, 14:20, Анастасия Бичакова
Масштабного повышения пенсий с 1 мая 2023 года не планируют, но некоторым категориям пенсионеров всё-таки начнут платить больше. Об этом "Прайму" заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Кого ждёт повышение пенсий в начале последнего весеннего месяца – читайте на amic.ru.
Кому и на сколько повысят пенсии с 1 мая?
Чтобы получить надбавку к пенсии, надо писать заявление?
Кому и на сколько уже повысили пенсии в этом году?
С 1 января этого года пенсии повысили на 4,8% всем неработающим пенсионерам.
С 1 февраля 2023-го на 11,9% индексировали ежемесячные денежные выплаты, в том числе участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.
А размер социальных выплат с 1 апреля увеличился на 3,3%.
Кому вообще не индексируют пенсии?
Пенсии вообще не индексируют работающим пенсионерам с 2016 года, поскольку у них есть дополнительные источники дохода (проще говоря, работа).
Ненамного увеличить её размер можно только за счёт пенсионных баллов за предыдущий год. Ещё один вариант – уволиться, тогда пенсию пересчитают.
Хм, а если пенсионер уволился, то ему пересчитают пенсию в мае?
Да, пересчитают. Это относится к пенсионерам, которые уволились в январе 2023 года и в течение апреля предоставили документы для учёта нового стажа. И, да, в таком случае писать дополнительное заявление также не надо.
14:23:38 25-04-2023
Публикуйте эту радостную новость каждый месяц так как по достижению 80 лет полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей.
15:07:16 25-04-2023
тем, кому исполнилось 80 лет -- а кому 81, 82 и так далее?
15:17:23 25-04-2023
а кому 81, 82 и так далее? - они и так это уже получают