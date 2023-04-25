В начале мая некоторым россиянам повысят пенсии — и это будет не первая индексация в этом году

25 апреля 2023, 14:20, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru

Масштабного повышения пенсий с 1 мая 2023 года не планируют, но некоторым категориям пенсионеров всё-таки начнут платить больше. Об этом "Прайму" заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кого ждёт повышение пенсий в начале последнего весеннего месяца – читайте на amic.ru.

1 Кому и на сколько повысят пенсии с 1 мая? С 1 мая пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет. Этой категории пенсионеров положена ежемесячная доплата в размере7,5 тыс. рублей.

2 Чтобы получить надбавку к пенсии, надо писать заявление? Нет, писать заявление не нужно. Надбавка будет автоматической.

3 Кому и на сколько уже повысили пенсии в этом году? С 1 января этого года пенсии повысили на 4,8% всем неработающим пенсионерам. С 1 февраля 2023-го на 11,9% индексировали ежемесячные денежные выплаты, в том числе участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий. А размер социальных выплат с 1 апреля увеличился на 3,3%.

4 Кому вообще не индексируют пенсии? Пенсии вообще не индексируют работающим пенсионерам с 2016 года, поскольку у них есть дополнительные источники дохода (проще говоря, работа). Ненамного увеличить её размер можно только за счёт пенсионных баллов за предыдущий год. Ещё один вариант – уволиться, тогда пенсию пересчитают.