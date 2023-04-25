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Кому повысят пенсии с 1 мая 2023 года?

В начале мая некоторым россиянам повысят пенсии — и это будет не первая индексация в этом году

25 апреля 2023, 14:20, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Масштабного повышения пенсий с 1 мая 2023 года не планируют, но некоторым категориям пенсионеров всё-таки начнут платить больше. Об этом "Прайму" заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Кого ждёт повышение пенсий в начале последнего весеннего месяца – читайте на amic.ru.

1

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 мая?

С 1 мая пенсии повысят тем, кому исполнилось 80 лет. Этой категории пенсионеров положена ежемесячная доплата в размере7,5 тыс. рублей.
2

Чтобы получить надбавку к пенсии, надо писать заявление?

Нет, писать заявление не нужно. Надбавка будет автоматической.
3

Кому и на сколько уже повысили пенсии в этом году?

С 1 января этого года пенсии повысили на 4,8% всем неработающим пенсионерам.

С 1 февраля 2023-го на 11,9% индексировали ежемесячные денежные выплаты, в том числе участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.

А размер социальных выплат с 1 апреля увеличился на 3,3%.

4

Кому вообще не индексируют пенсии?

Пенсии вообще не индексируют работающим пенсионерам с 2016 года, поскольку у них есть дополнительные источники дохода (проще говоря, работа).

Ненамного увеличить её размер можно только за счёт пенсионных баллов за предыдущий год. Ещё один вариант – уволиться, тогда пенсию пересчитают.

5

Хм, а если пенсионер уволился, то ему пересчитают пенсию в мае?

Да, пересчитают. Это относится к пенсионерам, которые уволились в январе 2023 года и в течение апреля предоставили документы для учёта нового стажа. И, да, в таком случае писать дополнительное заявление также не надо.

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
пенсии

Комментарии 3

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Бийчанин

14:23:38 25-04-2023

Публикуйте эту радостную новость каждый месяц так как по достижению 80 лет полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей.

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Гость

15:07:16 25-04-2023

тем, кому исполнилось 80 лет -- а кому 81, 82 и так далее?

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Гость

15:17:23 25-04-2023

а кому 81, 82 и так далее? - они и так это уже получают

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