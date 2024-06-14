Мэр Барнаула рассказал, когда реконструкция "Спички" сдвинется с мертвой точки

По словам Франка, обсуждение реконструкции Сереброплавильного завода между собственником и властями должно начаться уже совсем скоро

14 июня 2024, 16:45, Антон Дегтярев

Сереброплавильный завод / Фото: amic.ru

В июле 2024 года власти Барнаула, вероятно, "выйдут на обсуждение" реконструкции Сереброплавильного завода с собственником участка, бизнесменом Евгением Ракшиным. Сейчас архитекторы уже работают над вариантами развития этой территории. Об этом amic.ru рассказал мэр краевой столицы Вячеслав Франк.

"Я не хотел бы сейчас за Евгения Александровича какие-то даты называть. Но думаю, что в июле мы выйдем на общественное обсуждение с предложениями от дизайнеров, а потом и от собственника. Затем можно будет организовать хорошую правильную площадку, потому что Сереброплавильный завод уникальный – это сердце Барнаула, с которого начиналось развитие города. Но для инвестора это определенный набор затрат", – отметил мэр города.

По словам Франка, Ракшин приобрел "непростой участок", где много памятников архитектуры, которые необходимо восстанавливать. Также на территории есть линии электропередачи, и ее "пересекает огромное напряжение". Надо думать и о том, как интегрировать завод в окружающее пространство.

"Сереброплавильный завод "разрезает" Барнаулка, есть проект набережной Барнаулки. Пространство набережной надо будет интегрировать. Надо будет чем-то заполнить территорию завода. В первом проекте у нас были кафе, зеленая зона и мостики, которые будут пересекать Барнаулку. Также планировали сделать фуникулер, чтобы оттуда мы могли подниматься к стеле в Нагорном парке. Так мы можем "замкнуть" пространство: погулять по набережной, посетить парк "Центральный", пойти на территорию Сереброплавильного завода, сесть в фуникулер и подняться на горную часть", – пояснил Франк.

Напомним, что Сереброплавильный завод – это историческое градообразующее предприятие, которое работало в Барнауле с 1744 по 1893 год. Здания имеют статус памятника градостроительства и архитектуры федерального значения. Он включает 17 зданий и занимает территорию 7,5 гектара. В 1942 году там размещалась эвакуированная из Гомельской области спичечная фабрика, которая проработала до конца 1990-х годов. Поэтому многие называют это место "Спичкой".

Несколько лет назад здания выкупила примерно за 200 миллионов рублей компания "Матч", которая принадлежит бизнесмену Нодару Шонии и Евгению Ракшину. Они обещали отреставрировать завод и разместить на его территории несколько коммерческих объектов. Однако работы по реконструкции все еще не начались. На конференции в апреле эксперты предложили сделать в здании завода площадку, которая объединит бизнес, образование, досуг, спорт и культуру.

В июне 2024 года Евгений Ракшин говорил о том, что на реконструированном заводе планируется открыть современные общественные пространства, включая рестораны и кафе, а также фуникулер. Однако когда это произойдет, неизвестно.

Кстати, в январе 2024 года владельцев Сереброплавильного завода привлекли к административной ответственности за неисполнение работ по сохранению памятника. Их обязали провести противоаварийные работы до 1 сентября 2024 года.