Концертный директор Киркорова подрался с блогером Муратовичем на открытии катка в Москве

Муратович позволил себе нецензурные выражения

01 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-катка в центре Москвы. По словам очевидцев, сначала мужчины сцепились прямо на льду, а затем продолжили конфликт уже за пределами катка – в итоге их разняли прохожие, но перепалка успела перерасти в драку.

В разговоре с Shot Ситник рассказал, что причиной стала грубость и насмешки в адрес Киркорова. По его словам, Муратович "оскорбил артиста и смеялся над ним", после чего он сделал блогеру замечание. Однако ситуация быстро обострилась.

«Он немного не понял, кто я, и начал со мной разговаривать по-хамски. Не хотел никому портить праздник, просто не люблю понты и когда люди позволяют себе многое», – объяснил Ситник.

По его словам, Муратович позволил себе нецензурные выражения и уничижительные комментарии:

«Говорить "сладкий пупсик" и смеяться – для меня это слишком. Я не смог не сделать замечания. Сказал: зачем такое говорить? После этого он начал включать фраера, а теперь переобулся в жертву».

Стороны официально ситуацию не комментируют, информации о возможных заявлениях в полицию пока нет.

Ранее сообщалось, что в Москве Таганский суд рассматривает иск к Филиппу Киркорову. С артиста требуют взыскать более 12 млн рублей за кредит, который он взял еще в 2022 году.