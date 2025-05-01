Первого мая в барнаульских парках открывается летний сезон

01 мая 2025, 07:45, Антон Дегтярев

Первомай в Барнауле / Фото: amic.ru

Первое мая – это не только Праздник Весны и Труда, но еще и открытие летнего сезона в парках отдыха. В этом году барнаульские парки приготовили для горожан свои программы. Гостей будут развлекать концертами, мастер-классами, конкурсами и многим другим. Подробнее – в материале amic.ru.

Парк "Центральный"

На Первомай в парке "Центральный" состоится праздничная программа "Первомайский вернисаж". Она включает сразу несколько мероприятий:

10:00-14:00 – фестиваль рабочих и инженерных профессий "Заводская проходная", цель которого – представить молодежи возможности для трудоустройства в промышленной сфере;

11:00-15:00 – праздничная ярмарка ремесленников;

12:00-13:00 – концерт с участием творческой школы вокала "Голосология" и хореографического ансамбля "Хорошки";

13:00-14:00 – концертная программа при участии народного хора русской песни "Сибиряночка".

Парк "Изумрудный"

В парке "Изумрудный" программа начнется в 13 часов. Планируется спортивно-игровая эстафета на большой поляне парка, мастер-классы для детей и взрослых, угощения от местных производителей, ярмарка мастеров-ремесленников и семейные активности для всех возрастов, написано в группе парка во "ВКонтакте".

Парк "Лесная сказка"

Парк "Лесная сказка" 1 мая проведет праздничную программу "Первомай шагает по планете". С 12 до 13 часов состоится концерт Барнаульского духового оркестра под названием "Звонкий Первомай".

С 13:00 до 13:20 будет танцевальная зарядка и флешмоб. А с 13:20 и до 14 часов пройдет концерт при участии школы танцев "Степ", фольклорного ансамбля "Наследие" и модельного агентства "Стиль". С 14 до 15 часов планируется детская игровая программа.

Аттракционы с 1 мая будут работать с 10 до 21 часа без выходных, сказано в группе парка во "ВКонтакте".

Парк "Арлекино"

1 мая в парке "Арлекино" с 14 до 16 часов пройдет игровая программа, частью которой будет конкурс рисунков на асфальте, батл "Дети против предков", шоу мыльных пузырей и розыгрыши призов. С 16 до 18 часов в парке состоится концертная программа с участием творческих коллективов Барнаула, сообщили в группе "Арлекино" во "ВКонтакте".

Также в парке можно будет покататься на аттракционах и сходить на мастер-классы и ярмарку.

Парк "Эдельвейс"

В парке "Эдельвейс" amic.ru рассказали, что программа к Первомаю еще готовится, однако они планируют устроить концерт.

Парк "Солнечный ветер"

В парке "Солнечный ветер" amic.ru рассказали, что на 1 мая планируют организовать концерт детских творческих коллективов города под названием "Парк счастливых встреч". Начнется он в 12 часов и продлится два – два с половиной часа. Также в парке заработают аттракционы.

"Первого мая очень нестабильная погода, поэтому мы многого не планируем. Но надеемся, что в этом году погода позволит нам хорошо открыть сезон", – отметили в администрации общественного пространства.

Парк "Юбилейный"

Парк "Юбилейный" все еще находится на реконструкции, поэтому никаких мероприятий на Первомай там не запланировано.

Что еще будет на Первомай?

В Барнауле на Первомай состоится шествие профсоюзов, колонна пройдет с 09:30 до 10:00 от Дома союзов до площади Советов, где затем проведут праздничный митинг.

Кроме того, в 11 утра в сквере имени Германа Титова пройдет первомайский митинг КПРФ.

Также известно, что 1 мая состоится эстафета газеты "Алтайская правда" и возложение цветов у стелы "Город трудовой доблести".