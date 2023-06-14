По мнению депутатов и местных политиков, в регионе выстроена верная стратегия развития

14 июня 2023, 08:40, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

Алтайский край стабильно развивается благодаря работе целой команды под руководством главы региона. И это работу надо продолжить. Такое мнение высказал руководитель реготделения "Единой России", спикер регионального парламента Александр Романенко, выступая в поддержку выдвижения на выборы главы региона действующего губернатора Виктора Томенко. Партия выдвинула его кандидатуру на конференции во вторник, 13 июня.

Предварительное голосование

Такое решение приняли после проведения предварительного внутрипартийного голосования. Виктор Томенко участвовал в нем в качестве кандидата вместе с председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергеем Серовым и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым.

В рамках процедуры все трое встречались с местными отделениями партии по региону. Участие в них приняли более 1,5 тыс. человек.

А окончательно выбирали делегаты партийной конференции в ходе тайного голосования, всего их было 188 человек от 66 местных отделений партии. Томенко поддержал 181 участник.

Работы еще много

Виктор Томенко напомнил собравшимся, что почти половина его губернаторского срока (с сентября 2018 года) пришлась на сложнейшие для страны времена: сначала пандемия коронавируса, затем специальная военная операция и санкции со стороны недружественных стран. Было сложно, но развиваться можно.

В Алтайском крае хороший агропромышленный комплекс, мощный промышленный потенциал, серьезная научная школа, туризм развивается. По словам Томенко, команда – и правительство, и депутаты, и власти на местах – ведут регион в светлое будущее даже в эти непростые времена.

"Моя задача – использовать все возможности в любых сферах жизни. Работать над повышением доходов, развитием социальной поддержки граждан, здравоохранения, модернизацией коммунальной и транспортной инфраструктурой, благоустройством. Сделано немало, но впереди еще много работы", – сказал Томенко.

В том числе и работа по поручению Владимира Путина. На недавней встрече с главой региона президент положительно оценил условия, в которых живет край. И поставил масштабные задачи: развивать Алтай и дальше и сделать жизнь людей более достойной.

При этом Виктор Томенко призвал в такое непростое время не разводить на выборах политических разногласий. И сам заверил, что никогда не занимался подавлением иных мнений и продолжит политику равнозначного отношения ко всем политическим силам.

"Участвовать в выборах непросто, но нам есть что сказать людям, что ответить критикам и оппонентам. И именно итоги выборов определят, как будет жить регион в ближайшие годы. Будем ли мы последовательно развиваться или погрязнем в красивых лозунгах и популистских заявлениях и потеряем время, ресурсы, наработанные связи и поддержку федерального центра. Разве мы этого хотим? Нет, и у нас есть все, чтобы сделать край процветающим", – сказал Томенко.

Должна работать команда

В поддержку Виктора Томенко уже выступили некоторые депутаты, общественники и главы районов. В их числе руководитель Алейского района Светлана Агаркова.

"Я уже 20 лет как глава района. Видела и участвовала в разных этапах развития региона и страны. И есть только один способ пережить все эти кризисы – сплочение, взаимовыручка и каждодневная работа каждого: от села до министерства. Для этого нужна единая команда, и она в регионе есть. Мы на очередной переправе в новый Алтай, могучий, сильный и уверенный. А коней на переправе не меняют", – как всегда образно аргументировала Агаркова.

Депутат АКЗС, глава предприятия по производству сельскохозяйственной техники "ТД Комплекс Агро" Дмитрий Беляев отметил развитие промышленности: показатели растут, существующие предприятия наращивают объемы, строятся новые. Власти активно поддерживают это направление, так что такую власть поддержать надо.

Депутат БГД Кристина Юстус сказала о роли регионального правительства и лично его председателя Томенко в гуманитарной помощи новым российским территориям и бойцам в зоне СВО. А победитель конкурса "Учитель года Алтая – 2023", учитель физкультуры барнаульской школы Даниил Белов – о развитии сферы образования, которое нельзя останавливать.

А кто еще пойдет на выборы?

Напомним, выборы главы региона пройдут в воскресенье, 10 сентября 2023 года. Некоторые партии уже назвали своих кандидатов. Так, КПРФ 12 июня выдвинула депутата Госдумы, главу регионального отделения партии Марию Прусакову. А 13 июня соответствующая конференция прошла еще в одной "красной" партии – "Коммунисты России". От них пойдет депутат АКЗС Сергей Малинкович.

Также 13 июня кандидатов выдвинула ЛДПР – их будет представлять глава реготделения либерально-демократической партии, депутат краевого парламента Сергей Булаев. А от "Новых людей" пойдет глава краевого фонда имущества, руководитель барнаульского парка "Изумрудный" Владислав Вакаев.

14 июня "Справедливая Россия – За правду" выдвинет главу Бюро Совета реготделения Евгению Боровикову.

От "Партии пенсионеров" планирует баллотироваться вышедшая из КПРФ депутат АКЗС Елена Хрусталева, от "Гражданской инициативы" – экс-председатель реготделения Юлия Алешина. Кандидаты будут от партий "Зеленые" и "Зеленая альтернатива", а также, возможно, от "Яблока".

Каждому кандидату нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований Алтайского края.