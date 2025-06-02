НОВОСТИОбщество

Контракт на строительство новой "суперполиклиники" заключили в Барнауле

Общая стоимость строительных работ составит 1,1 млрд рублей

02 июня 2025, 11:55, ИА Амител

Проект поликлиники № 9 / Фото: Минстрой Алтайского края
Проект поликлиники № 9 / Фото: Минстрой Алтайского края

В Барнауле определили подрядчика, который построит поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посещений в смену. Об этом сообщает Минстрой Алтайского края.

Согласно проекту, медучреждение будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты для инфекционных больных и отделение неотложной помощи. Второй этаж отведут под кабинеты врачей общей практики, терапевтов и специалистов узкого профиля. Третий этаж планируют использовать для актового зала, хирургического отделения и дневного стационара.

По итогам конкурсного отбора госконтракт на строительство поликлиники заключили с подрядной организацией ООО "Век-Строй" 30 мая.

"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – рассказал  министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Строительство планируют завершить в 2027 году.

Напомним, место для будущего соцобъекта еще в 2022 году определили мэрия Барнаула и региональный Минздрав  – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033. Главное преимущество нового здания в том, что все врачи будут находиться в одном месте. Сейчас отделения 9-й поликлиники разнесены по разным площадям – это, как правило, первые этажи жилых домов. Такое расположение создает трудности для пациентов и не соответствует современным медицинским стандартам.

Построенный объект будет второй "суперполиклиникой" в Барнауле – первой стала 14-я, которую возвели на улице Лазурной.

Проект поликлиники на ул. Попова, 128 / Фото:

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НОВОСТИОбщество
Барнаул строительство

Комментарии 8

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Гость

12:00:07 02-06-2025

Это будет такая же " Супер- поликлиника", как 14-я, без врачей. От которой толка ноль

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гость

12:18:40 02-06-2025

Мне вот не понятно, зачем сначала разрушить существующие, что бы потом снова их построить и параллельно распилить средства налогоплательщиков.
Подход на 5 баллов. Еще и за такие деньжище.

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Гость

12:37:09 02-06-2025

гость (12:18:40 02-06-2025) Мне вот не понятно, зачем сначала разрушить существующие, чт... дык вы уже сами ответили на свой вопрос - последнее предложение...

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Гость

12:33:14 02-06-2025

Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно лечить будут концертами.....

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Витя

12:46:26 02-06-2025

Гость (12:33:14 02-06-2025) Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно л... Кашпировский будет сеансы проводить

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Гость

15:17:06 02-06-2025

Гость (12:33:14 02-06-2025) Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно л... можно сдавать! под конференции профильные, это ж клондайк!!

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Элен без ребят

08:54:32 03-06-2025

Гость (15:17:06 02-06-2025) можно сдавать! под конференции профильные, это ж клондайк!!... представителям фармкомпаний

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гость

16:25:27 02-06-2025

Быстрее стройте люди в жилых домах уже устали от этой поликлиники.

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