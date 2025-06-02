Контракт на строительство новой "суперполиклиники" заключили в Барнауле

Общая стоимость строительных работ составит 1,1 млрд рублей

02 июня 2025, 11:55, ИА Амител

Проект поликлиники № 9 / Фото: Минстрой Алтайского края

В Барнауле определили подрядчика, который построит поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посещений в смену. Об этом сообщает Минстрой Алтайского края.

Согласно проекту, медучреждение будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты для инфекционных больных и отделение неотложной помощи. Второй этаж отведут под кабинеты врачей общей практики, терапевтов и специалистов узкого профиля. Третий этаж планируют использовать для актового зала, хирургического отделения и дневного стационара.

По итогам конкурсного отбора госконтракт на строительство поликлиники заключили с подрядной организацией ООО "Век-Строй" 30 мая.

"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Строительство планируют завершить в 2027 году.

Напомним, место для будущего соцобъекта еще в 2022 году определили мэрия Барнаула и региональный Минздрав – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033. Главное преимущество нового здания в том, что все врачи будут находиться в одном месте. Сейчас отделения 9-й поликлиники разнесены по разным площадям – это, как правило, первые этажи жилых домов. Такое расположение создает трудности для пациентов и не соответствует современным медицинским стандартам.

Построенный объект будет второй "суперполиклиникой" в Барнауле – первой стала 14-я, которую возвели на улице Лазурной.