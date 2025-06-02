Контракт на строительство новой "суперполиклиники" заключили в Барнауле
Общая стоимость строительных работ составит 1,1 млрд рублей
02 июня 2025, 11:55, ИА Амител
В Барнауле определили подрядчика, который построит поликлинику № 9, рассчитанную на 700 посещений в смену. Об этом сообщает Минстрой Алтайского края.
Согласно проекту, медучреждение будет представлять собой трехэтажное здание общей площадью около 5,8 тысячи квадратных метров. На первом этаже разместят кабинеты для инфекционных больных и отделение неотложной помощи. Второй этаж отведут под кабинеты врачей общей практики, терапевтов и специалистов узкого профиля. Третий этаж планируют использовать для актового зала, хирургического отделения и дневного стационара.
По итогам конкурсного отбора госконтракт на строительство поликлиники заключили с подрядной организацией ООО "Век-Строй" 30 мая.
"Общая стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, из них почти 660 млн рублей предусмотрено из федерального бюджета по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", – рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.
Строительство планируют завершить в 2027 году.
Напомним, место для будущего соцобъекта еще в 2022 году определили мэрия Барнаула и региональный Минздрав – он появится по адресу ул. Попова, 128, в квартале 2033. Главное преимущество нового здания в том, что все врачи будут находиться в одном месте. Сейчас отделения 9-й поликлиники разнесены по разным площадям – это, как правило, первые этажи жилых домов. Такое расположение создает трудности для пациентов и не соответствует современным медицинским стандартам.
Построенный объект будет второй "суперполиклиникой" в Барнауле – первой стала 14-я, которую возвели на улице Лазурной.
12:00:07 02-06-2025
Это будет такая же " Супер- поликлиника", как 14-я, без врачей. От которой толка ноль
12:18:40 02-06-2025
Мне вот не понятно, зачем сначала разрушить существующие, что бы потом снова их построить и параллельно распилить средства налогоплательщиков.
Подход на 5 баллов. Еще и за такие деньжище.
12:37:09 02-06-2025
гость (12:18:40 02-06-2025) Мне вот не понятно, зачем сначала разрушить существующие, чт... дык вы уже сами ответили на свой вопрос - последнее предложение...
12:33:14 02-06-2025
Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно лечить будут концертами.....
12:46:26 02-06-2025
Гость (12:33:14 02-06-2025) Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно л... Кашпировский будет сеансы проводить
15:17:06 02-06-2025
Гость (12:33:14 02-06-2025) Ох, а актовый зал самое необходимое в поликлинике! Наверно л... можно сдавать! под конференции профильные, это ж клондайк!!
08:54:32 03-06-2025
Гость (15:17:06 02-06-2025) можно сдавать! под конференции профильные, это ж клондайк!!... представителям фармкомпаний
16:25:27 02-06-2025
Быстрее стройте люди в жилых домах уже устали от этой поликлиники.