Королевскую базу отдыха с двухэтажными номерами продают в Алтайском крае

Шикарный коттедж с выходом к воде готовы продать за 55 млн рублей

25 мая 2026, 16:59, ИА Амител

Королевская дача в Алтайском крае / Фото: "Авито"

База отдыха находится в центpе Чуйского тpaкта, на берегу озера. Точный адрес: ул. Береговая, 54. В десяти метрах от нее протекает Катунь.

Площадь только одного коттеджа — 1750 кв. метров. В нем: двухэтажные номера с отдельными кухнями и санузлами. Есть также каминный и тренажерный залы, зона отдыха, бар-столовая. Для гостей обустроена баня.

На участке 55,5 сотки находятся мангальная зона и фонтан, ресторан более чем на 25 посадочных мест общей площадью 258,8 кв. метров, домик персонала и прочие хозяйственные постройки. Все здания на территории капитального строения из кирпича, для отделки использовали качественные материалы, для интерьера — дорогостоящую мебель. Все готово к приему гостей.

Королевская дача в Алтайском крае / Фото: "Авито"

У будущего владельца есть возможность предлагать гостям пешие и конные маршруты, рыбалку, сплавы, экскурсии к водопадам и горным вершинам — это расширяет сезонность и повышает доходность. Также при желании можно расширить номерной фонд, добавить новые услуги (например, глэмпинг или sра-зону) и увеличить прибыль.

Ранее стало известно, почему на Алтае массово строят сверхдорогие отели и что ждет курорты. За последние годы инвестиции в Республику Алтай и Алтайский край выросли в несколько раз.