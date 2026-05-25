Королевскую базу отдыха с двухэтажными номерами продают в Алтайском крае
Шикарный коттедж с выходом к воде готовы продать за 55 млн рублей
25 мая 2026, 16:59, ИА Амител
База отдыха находится в центpе Чуйского тpaкта, на берегу озера. Точный адрес: ул. Береговая, 54. В десяти метрах от нее протекает Катунь.
Площадь только одного коттеджа — 1750 кв. метров. В нем: двухэтажные номера с отдельными кухнями и санузлами. Есть также каминный и тренажерный залы, зона отдыха, бар-столовая. Для гостей обустроена баня.
На участке 55,5 сотки находятся мангальная зона и фонтан, ресторан более чем на 25 посадочных мест общей площадью 258,8 кв. метров, домик персонала и прочие хозяйственные постройки. Все здания на территории капитального строения из кирпича, для отделки использовали качественные материалы, для интерьера — дорогостоящую мебель. Все готово к приему гостей.
У будущего владельца есть возможность предлагать гостям пешие и конные маршруты, рыбалку, сплавы, экскурсии к водопадам и горным вершинам — это расширяет сезонность и повышает доходность. Также при желании можно расширить номерной фонд, добавить новые услуги (например, глэмпинг или sра-зону) и увеличить прибыль.
Ранее стало известно, почему на Алтае массово строят сверхдорогие отели и что ждет курорты. За последние годы инвестиции в Республику Алтай и Алтайский край выросли в несколько раз.
17:24:05 25-05-2026
Очень точный адрес указан.
17:38:44 25-05-2026
За 5.5 ляма возьму
17:52:34 25-05-2026
Гость (17:38:44 25-05-2026) За 5.5 ляма возьму... И получишь кучу проблем на 155 млн
18:16:35 25-05-2026
Для кого такой отдых? Сидеть вокруг искусственного водоема под пластмассовой пальмой , все в один круг и смотрят друг на друг(а).
13:01:31 26-05-2026
И что там королевского? Длинный барак с номерами с выходом сразу на улицу?
14:06:25 26-05-2026
там к сносу все с большой вероятностью. Толкнуть пытаются