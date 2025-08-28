В Чарышском районе Алтая продают земельный участок 12 га под туристическую базу

Рядом – гора Колокольня и живописное озеро Майорка

Земельный участок / Фото предоставлено Студией

Алтай – одно из самых привлекательных мест для развития туризма в России. Каждый год регион привлекает все больше путешественников, стремящихся насладиться чистым воздухом, горными пейзажами и уединением с природой. Для тех, кто хочет создать здесь собственный бизнес, есть отличное предложение.

Барнаульская "Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг" предлагает земельный участок площадью 12 гектаров для создания туристической базы. Он находится в Чарышском районе у подножья горы Колокольня и на берегу живописного озера Майорка. Это место идеально сочетает красоту природы и близость к цивилизации, обеспечивая легкий доступ на автомобиле.

«В Чарышском районе – свежий горный воздух, богатейшее разнотравье и экологически чистая деревенская продукция. Здесь можно основать хорошую туристическую базу с конными, пешими прогулками, рыбалкой и отдыхом на песчаном пляже у озера Майорка. В зимнее время – прогулки на снегоходах, лыжах, катание на коньках. Это одна из лучших перспектив для спокойного загородного отдыха», – рассказали в "Студии Нонны Карповой".

Благодаря хорошим подъездным путям и незначительной удаленности от крупных населенных пунктов у собственников не возникнет проблем с доставкой стройматериалов для возведения и благоустройства базы, подвозом продуктов и обеспечением гостей всем необходимым. А ровный рельеф позволит начать строительство без допзатрат на планирование местности.

Приобретая участок, можно получить не просто землю, а возможность создать процветающий бизнес в сфере экотуризма.

«Это шанс стать владельцем уникального участка земли в одном из самых красивых и перспективных регионов России. Это выгодное вложение средств, которое позволит не только создать успешный бизнес, но и внести вклад в развитие экотуризма в Алтайском крае», – подытожили в агентстве.

Узнать подробнее и договориться о просмотре участка можно по телефонам +7 (3852) 55-65-65, +7-902-998-15-15.

"Студия Нонны Карповой "Недвижимость и консалтинг"

Адрес: Барнаул, ул. Союза Республик, 31

Время работы: пн-пт с 09:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 55-65-65, +7-902-998-15-15

E-mail: nk-estate@mail.ru

ИП Карпова Н. В.

