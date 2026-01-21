Корову, научившуюся чесать себе спину, признали самой умной в мире
Это первое в истории животное, применившее сельскохозяйственный инструмент
21 января 2026, 22:00, ИА Амител
Необычное поведение австрийской коровы заставило научное сообщество переосмыслить уровень интеллекта крупного рогатого скота. Как сообщает Daily Mail, корова продемонстрировала способность к использованию инструментов.
Бурая швицкая корова по имени Вероника, проживающая в австрийской деревне Каринтия, поразила исследователей своей находчивостью. Животное научилось применять палку для чесания спины. Владелец коровы также утверждает, что Вероника различает голоса членов семьи и откликается на зов.
Чтобы изучить навыки Вероники, ученые провели серию тестов. Они размещали щетку для мытья посуды в различных местах и наблюдали за тем, как корова использует ее для удовлетворения своих потребностей.
Продемонстрировав мастерское владение инструментом, корова удивила экспертов разнообразием техник чесания. Для обработки верхней части тела она использовала широкие и энергичные движения, в то время как для нижней части тела применяла более медленные, осторожные и точные движения.
22:21:35 21-01-2026
умная коровка!
23:46:04 21-01-2026
Вы других коров не видели.
08:56:46 22-01-2026
Так вроде все домашние коровы знают свои имена и отличают хозяев от чужих. Спину чешут об изгородь или ещё что подходящее.
10:21:39 22-01-2026
Корова нашла предмет и придумала как его применить, а некоторые человекообразные кастрюлю супа в холодильнике найти не могут, пока носом не ткнешь или носки в шкафу. Животные очень умные, тот факт что у них нет речевого аппарата, не означает, что они ничего не соображают. Вот только зря они вкусные...особенно коровки