Корову, научившуюся чесать себе спину, признали самой умной в мире

Это первое в истории животное, применившее сельскохозяйственный инструмент

21 января 2026, 22:00, ИА Амител

Корова из Австрии / Фото: социальные сети

Необычное поведение австрийской коровы заставило научное сообщество переосмыслить уровень интеллекта крупного рогатого скота. Как сообщает Daily Mail, корова продемонстрировала способность к использованию инструментов.

Бурая швицкая корова по имени Вероника, проживающая в австрийской деревне Каринтия, поразила исследователей своей находчивостью. Животное научилось применять палку для чесания спины. Владелец коровы также утверждает, что Вероника различает голоса членов семьи и откликается на зов.

Чтобы изучить навыки Вероники, ученые провели серию тестов. Они размещали щетку для мытья посуды в различных местах и наблюдали за тем, как корова использует ее для удовлетворения своих потребностей.

Продемонстрировав мастерское владение инструментом, корова удивила экспертов разнообразием техник чесания. Для обработки верхней части тела она использовала широкие и энергичные движения, в то время как для нижней части тела применяла более медленные, осторожные и точные движения.