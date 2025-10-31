Мошенник пообещал привезти "привлекательную" корову жителю Алтая и похитил 30 тысяч

Продавец сказал, что лично доставит буренку

31 октября 2025, 10:40, ИА Амител

Корова в деревне / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенник обманул 41-летнего жителя села Малоенисейское под предлогом продажи коровы, сообщает региональное МВД.

«Мужчина решил приобрести корову и искал подходящие варианты на популярном сайте с объявлениями. Обнаружив привлекательное предложение, связался с продавцом, уточнил условия покупки и договорился о доставке», – рассказали в ведомстве.

Продавец пообещал привезти буренку после перевода 30 тысяч рублей на банковскую карту. Сельчанин отправил всю сумму, после этого мошенник перестал выходить на связь.

