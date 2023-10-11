Красивой может стать любая, а моделью - единицы. Зачем детей отдают в школы моды

Внешняя красота в сфере моды — не главное качество

11 октября 2023, 07:02, ИА Амител

Фото предоставлено Юлией Китаевой

Практически каждая девушка когда-нибудь мечтала стать моделью: выйти на подиум в роскошном платье, путешествовать по миру, принимать участие в фотосессиях и быть идеалом красоты для миллионов людей. Чаще всего мечты остаются мечтами – ведь стать профессиональной моделью не просто. И красота в этой сфере – совсем не главное качество, считает основательница Центра эстетического развития "Джулия" Юлия Китаева. Как абсолютно каждая девочка может стать настоящей красавицей, зачем в школы моделей стали отдавать мальчиков и почему сфера моды намного шире, чем кажется, – в нашем материале.

Мечта детства

Юлия Китаева в модельном бизнесе с раннего детства. За свою карьеру участвовала в различных модных показах по всей России. Сотрудничала с известным кутюрье Вячеславом Зайцевым и появлялась на обложках глянцевых журналов. Осенью 2022 года в возрасте 28 лет, завершив карьеру модели, девушка решила осуществить свою мечту: открыла Центр эстетического развития "Джулия". Сейчас там занимаются дети от 3 до 17 лет.

"Я четко знала, что нужно для того, чтобы открыть свое дело. За карьеру модели я работала с многими выдающимися профессионалами и накопила богатый опыт. Хотела поделиться им с другими. Это была мечта всей моей жизни, и я счастлива, что сумела ее осуществить", – рассказала amic.ru Юлия Китаева.

Прекрасной может стать любая

Любая школа, пусть даже для будущих моделей, – учебное заведение. И здесь обучают вещам, не всегда напрямую связанным с индустрией красоты. Вообще, основатель Центра эстетического развития уверена, что внешняя красота – дело вкуса. А профессиональную модель отличают знания и умения. Так, отмечает Юлия Китаева, знания этикета, чувство стиля, умение держать осанку понадобятся каждой девушке, и это тот фундамент, который важно заложить с детства.

Большинство воспитанников школы, объясняет Юлия, не стремятся стать профессиональными моделями. Лишь единицы свяжут свою жизнь с модой и будут позировать для брендов одежды. Остальные же приходят познакомиться с миром красоты и получить навыки, которыми должна обладать каждая воспитанная леди. Среди них – актерское мастерство, уроки этикета, основы дизайна и стиля, а также курсы по технике речи. По мнению Юлии, работать с мимикой, уметь находить контакт с людьми, правильно и красиво говорить важно любому человеку.

"Когда-то такие знания были доступны лишь особам высшего общества. Этикет – это норма поведения в уважаемом обществе на любых мероприятиях. Любая девочка должна стремиться стать настоящей леди", – уверена Юлия Китаева.

Да и красивая походка и осанка пригодятся не только модели. А умение стильно одеваться, позировать, правильно подбирать ракурс сделают любую девочку настоящей звездой.

В школах красоты ученикам прививают чувство вкуса, учат правильно пользоваться косметикой, подчеркивать свои достоинства и создавать неповторимый образ. Все это значительно повышает самооценку воспитанника, придает ему чувство уверенности.

"Все дети уникальны. Нужно просто помочь им, дать знания и навыки, которые будут помогать. Я уверена, что каждую девочку можно сделать прекрасной и неотразимой", – говорит Юлия.

О конкурсах красоты









Участницы школы красоты "Джулия"

Юлия отмечает, что в России сейчас большой спрос на детские конкурсы красоты. И в этом нет ничего плохого, уверена Китаева. Мода активно развивается, и дизайнеры разрабатывают коллекции, в том числе и для детей, подчеркивает эксперт.

Кстати, модой сегодня интересуются не только девочки. Мальчики также хотят выглядеть как истинные джентльмены и учатся актерскому мастерству и стилю.

Ребята из Барнаула активно участвуют в различных конкурсах красоты. В том числе выезжают на модные показы в другие регионы страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Сфера моды очень широка, говорит Китаева. А знания, которые дают профессиональные педагоги и дизайнеры, пригодятся всегда.