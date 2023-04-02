Потёртые косухи и портупеи. Что представят алтайские дизайнеры на Altay Fashion Week

Алтайская неделя моды начнётся уже на следующей неделе

02 апреля 2023, 06:15, ИА Амител













































































































































Смотр Altay Fashion Week

Фото: Алина Богомолова

С 7 по 9 апреля в Барнауле во второй раз пройдёт Алтайская неделя моды. По этому случаю алтайские дизайнеры собрались 30 марта в галерее Алтайского госуниверситета “Универсум” для отбора коллекций. Количество перспективных дизайнеров, которые собрались участвовать на неделе моды, выросло почти в три раза по сравнению с 2022 годом. Напомним, что в прошлом году в Алтайской неделе моды участвовали десять дизайнеров.

В этом году каждый может найти коллекцию одежды себе по вкусу: для повседневной жизни, кутюр, яркие цвета, кожа, детская коллекция и ещё многое другое. Также на неделе моды будут презентованы и авторские украшения и аксессуары.

Приоткрыли занавес на будущие коллекции в нашем фоторепортаже.