Красная рыба стала роскошью: как рост цен меняет привычки жителей Алтайского края?

Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, снизились в среднем на 17-20%

24 апреля 2025, 10:50, ИА Амител

Блюдо с рыбой / Фото: unsplash.com

Красная рыба для некоторых жителей Алтайского края в 2025 году стала настоящим деликатесом – цены на рыбу, по сравнению с прошлым годом, уже выросли вдвое. Даже стоимость бюджетных видов – селедки и минтая – подскочила на 50%. А вместе с ростом цен упал и потребительский спрос. О том, с чем это связано, amic.ru рассказала региональный трейдер, управляющий ООО "Крида" Виктория Головатенко.

Почему рыба стала такой дорогой?

Объем вылова красной рыбы, которую добывают с июля по сентябрь, в 2024 году в России был минимальным: по сравнению с 2023-м ее добыли вдвое меньше.

Такое снижение неизбежно сказалось на цене: горбуша подорожала почти на 200%. Если в прошлом году оптом она стоила 220 рублей за килограмм, то сейчас цена доходит до 460–480 рублей, рассказывает Виктория Головатенко. Из‑за маленького вылова на Дальнем Востоке подорожала и скумбрия – с 280 до 450 рублей.

Однако поднялась в цене даже та рыба, которую добыли с избытком. Всегда востребованные у населения за счет доступной цены селедка и минтай подтянулись в цене вслед за "сородичами".

"В ноябре начинается путина сельди. Ее добывают и весной, но самым хорошим считается именно осеннее сырье. В этом году этой рыбы выловили достаточно, но она тоже заметно прибавила в цене: с октября 2023‑го по октябрь 2024‑го цена выросла с 125 до 215 рублей. На 30–50% подорожал и минтай, хотя дефицитом он не был. Так сыграл рынок", – отмечает Виктория.

Кроме того, в путину, на фоне повышенного спроса на грузоперевозки, возрастают и затраты на логистику - в среднем на 100%. Неизбежно все эти расходы закладываются в итоговую стоимость продукции.

"Мы занимаемся рыбой уже 20 лет, и из года в год повторяется один и тот же сценарий. Если сейчас доставка из Владивостока до Алтайского края, в пересчете на один килограмм, обходится в 23 рубля, то в путину она поднимется до 50. И пока государство эти моменты никак не регулирует", - сетует Виктория Головатенко.

Покупатель к ценам не привык

Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, в Алтайском крае уже снизились в среднем на 17–20%, и тенденция к охлаждению спроса сохраняется, говорит спикер. Самая "народная" красная рыба – горбуша. Но теперь многие вынуждены отказываться даже от нее: не каждый человек, особенно пенсионер, может себе ее позволить. Другие вынужденно меняют вкусовые предпочтения, отмечает Головатенко.

"Дефицит повлиял на цену, а она – на спрос. У нас два розничных магазина, и это очень заметно по покупателям. Если люди со средним доходом и чуть выше среднего раньше отдавали предпочтение более дорогим нерке или кижучу, то сейчас на те же деньги они могут купить только горбушу. Цены выросли полгода назад, но покупатель к ним так и не привык – наоборот, снижение продаж продолжается", – говорит эксперт.

Снизить цены, по ее мнению, сможет только богатый вылов, как это было в 2023 году с красной рыбой, когда рыбаки на судах не успевали перерабатывать и замораживать сырье. Кроме того, смягчить обстановку на внутреннем рынке могло бы ограничение экспортных поставок: сейчас большие объемы уходят в Японию и Китай, что лишь усиливает дефицит.