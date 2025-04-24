Красная рыба стала роскошью: как рост цен меняет привычки жителей Алтайского края?
Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, снизились в среднем на 17-20%
24 апреля 2025, 10:50, ИА Амител
Красная рыба для некоторых жителей Алтайского края в 2025 году стала настоящим деликатесом – цены на рыбу, по сравнению с прошлым годом, уже выросли вдвое. Даже стоимость бюджетных видов – селедки и минтая – подскочила на 50%. А вместе с ростом цен упал и потребительский спрос. О том, с чем это связано, amic.ru рассказала региональный трейдер, управляющий ООО "Крида" Виктория Головатенко.
Почему рыба стала такой дорогой?
Объем вылова красной рыбы, которую добывают с июля по сентябрь, в 2024 году в России был минимальным: по сравнению с 2023-м ее добыли вдвое меньше.
Такое снижение неизбежно сказалось на цене: горбуша подорожала почти на 200%. Если в прошлом году оптом она стоила 220 рублей за килограмм, то сейчас цена доходит до 460–480 рублей, рассказывает Виктория Головатенко. Из‑за маленького вылова на Дальнем Востоке подорожала и скумбрия – с 280 до 450 рублей.
Однако поднялась в цене даже та рыба, которую добыли с избытком. Всегда востребованные у населения за счет доступной цены селедка и минтай подтянулись в цене вслед за "сородичами".
"В ноябре начинается путина сельди. Ее добывают и весной, но самым хорошим считается именно осеннее сырье. В этом году этой рыбы выловили достаточно, но она тоже заметно прибавила в цене: с октября 2023‑го по октябрь 2024‑го цена выросла с 125 до 215 рублей. На 30–50% подорожал и минтай, хотя дефицитом он не был. Так сыграл рынок", – отмечает Виктория.
Кроме того, в путину, на фоне повышенного спроса на грузоперевозки, возрастают и затраты на логистику - в среднем на 100%. Неизбежно все эти расходы закладываются в итоговую стоимость продукции.
"Мы занимаемся рыбой уже 20 лет, и из года в год повторяется один и тот же сценарий. Если сейчас доставка из Владивостока до Алтайского края, в пересчете на один килограмм, обходится в 23 рубля, то в путину она поднимется до 50. И пока государство эти моменты никак не регулирует", - сетует Виктория Головатенко.
Покупатель к ценам не привык
Продажи свежемороженой рыбы, в сравнении с прошлым годом, в Алтайском крае уже снизились в среднем на 17–20%, и тенденция к охлаждению спроса сохраняется, говорит спикер. Самая "народная" красная рыба – горбуша. Но теперь многие вынуждены отказываться даже от нее: не каждый человек, особенно пенсионер, может себе ее позволить. Другие вынужденно меняют вкусовые предпочтения, отмечает Головатенко.
"Дефицит повлиял на цену, а она – на спрос. У нас два розничных магазина, и это очень заметно по покупателям. Если люди со средним доходом и чуть выше среднего раньше отдавали предпочтение более дорогим нерке или кижучу, то сейчас на те же деньги они могут купить только горбушу. Цены выросли полгода назад, но покупатель к ним так и не привык – наоборот, снижение продаж продолжается", – говорит эксперт.
Снизить цены, по ее мнению, сможет только богатый вылов, как это было в 2023 году с красной рыбой, когда рыбаки на судах не успевали перерабатывать и замораживать сырье. Кроме того, смягчить обстановку на внутреннем рынке могло бы ограничение экспортных поставок: сейчас большие объемы уходят в Японию и Китай, что лишь усиливает дефицит.
"Все зависит от курса доллара. Если он высокий, рыбакам выгоднее продавать лучший товар за границу. Много закупают Япония и Китай, а внутреннему рынку достаются остатки. Такой перекос есть: складывается определенный дефицит, который тоже влияет на цену. Но ни поставщики, ни потребители повлиять на эти факторы не могут. Нам лишь приходится адаптироваться к новым реалиям", – заключила Виктория.
10:55:54 24-04-2025
Картофель, масло сливочное, говядина, яблоки, сыр, уже давно для людей работающих на среднюю зарплату, давно стали деликатесом
11:01:36 24-04-2025
Зачем ловить 10рыб и подать по 1 руб. Помйать одну и продать за 10руб. Так по всей стране и по всем товарам.
20:50:25 24-04-2025
Гость (11:01:36 24-04-2025) Зачем ловить 10рыб и подать по 1 руб. Помйать одну и продат... Что за бред Вы написали?
Рыбу ловят даже больше чем норма для всей страны. Просто ее не хотят продавать по 1 рублю, а продают по 10 рублей. Кто-то купит за 10 рублей и это будет 10% населения. Остальные 90% рыбы будет утилизировано, а цен не будут понижены и 90% населения остаются без рыбы. За это нужно не садить в тюрьму, а на площади принародно казнить. И делать это регулярно, чтобы мыслей таких не было людей обманывать, что рыбы нет и что из-за этого такая цена. Икру красной рыбы выкидывают ежегодно на свалку тысячи тонн. Но цены понижать никто не будет. Это капитализм.
11:13:31 24-04-2025
Дефицит рыбы, такой же, как с икрой, а потом всё на мусорку с такой бешеной ценой. В контейнерах за Лентой.... сколько продуктов на свалку?
11:16:12 24-04-2025
Да у нас жизнь уже стала роскошью.
11:20:46 24-04-2025
"Все зависит от курса доллара. Если он высокий, рыбакам выгоднее продавать лучший товар за границу. ////////////// но курс доллара значительно понизился. Где наша рыба? Кстати, цена на нефть тоже хорошо так просела. Где доступный населению бензин?
11:21:50 24-04-2025
Подорожала. Только уже не подешевеет. Даже если восстановят улов на прежнем уровне
11:25:14 24-04-2025
у нас и говядина в разряд деликатесов переходит, не то что форель и семга.
это при этом что морей и океанов у нас нет, зато на каждом углу про аграрный край и житницу рапортуют, надои, намолоты там всякие
11:29:20 24-04-2025
А помнится в 2023 выловили в 3 раза больше, чем в 2022. И что?
11:33:23 24-04-2025
При таком "прогрессе" картошка скоро станет деликатесом.Как то заходил в "Океан",селёдка олюторская солёная по 645 руб. за кг.Считаемся морской и рыбной державой.
12:07:30 24-04-2025
Афиноген (11:33:23 24-04-2025) При таком "прогрессе" картошка скоро станет деликатесом.Как ... "Считаемся морской и рыбной державой." с чего вдруг?
12:54:10 24-04-2025
Гость (12:07:30 24-04-2025) "Считаемся морской и рыбной державой." с чего вдруг?... А с того ,уважаемый,что с Юга у нас Каспийское,Азовское,Чёрное моря,с Запада-Балтийское,с Севера-Баренцево,Белое,море Лаптевых,Карское,Восточно-Сибирское,Берингово,с Востока-Охотское,Чукотское,Японское.А ещё у нас добывают рыбу в океанах.Это ,по вашему ,не морская держава?Что то слабовато у вас с географией,это третий класс школы.
11:57:05 24-04-2025
Какая, нафиг, красная рыба? У нас вон недавно некий депутат предложил ребра свиные зачислить в деликатесы, ибо цена на них взлетела до небес. А это ведь даже не мясо - это кости в основном. Про цены на мясо говорить вообще страшно. Так что сдается мне, что путина и доллары тут ни при чем.
12:34:10 24-04-2025
Крупные хорошие караси в Мария-Ра по 98 руб за кило! Наслаждаюсь!
12:43:19 24-04-2025
А когда рыба была дефицитом? И мороженая, и консервы никуда не пропадали.
13:48:19 24-04-2025
Гость (12:43:19 24-04-2025) А когда рыба была дефицитом? И мороженая, и консервы никуда ... В СССР надо было цены на все в 10 раз поднять и дефицита бы не было, не могли бы покупать , и полки бы были в избытке.товпрное изобилие.
12:54:27 24-04-2025
А ведь совсем недавно, Владимир Владимирович призывал всех кушать рыбу)
13:36:18 24-04-2025
Гость (12:54:27 24-04-2025) Владимир Владимирович призывал всех кушать рыбу.. вот кто виноват. люди начали покупать и цену повысили))
15:36:16 24-04-2025
Эту страну не победить. Никому!
22:22:01 24-04-2025
Три года назад покупал горбушу на базе по 150, неразделанную с пласта икры больше килограмма получалось, сейчас там же минтай по 170 и без икры)))
06:59:54 25-04-2025
Вы качество этой рыбы видели, перемороженая 10 раз, ее есть не возможно!!!! И ещё и цены гнут.
Зимой завозили новый улов и видно что рыба добротная но и цена на нее была рублей 500+ за кило.
Сейчас остатки старой перемороженной за 450.
Хорошо живём однако 🤬
15:03:11 25-04-2025
Ну, честно скажу, радует. Очень даже. Пусть сгниет и за неё не будет получена выручка. Вполне себе рыночно. Уверен, на одной условной рыбине, продаваемой, 10 процентам населения, процветания не получится
21:16:40 25-04-2025
Это и есть те предложения от Мурманского рыбака переданные ВВП, по развитию рыбной отрасли?