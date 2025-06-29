Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 29 июня
Местами прогнозируют порывистый ветер
29 июня 2025, 06:00, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
В Алтайском крае днем 29 июня установится теплая погода +24...+29 градусов, сообщили в региональном Гидрометцентре.
При этом местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер подует юго-западный 6-11м/с, местами порывы до 17 м/с.
В Барнауле ожидается +24...+26 градусов. В конце дня кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит до 11м/с, без усилений.
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