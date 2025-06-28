Вильфанд пообещал жителям Алтайского края грозу, сильный дождь и мощный ветер

Ухудшение погоды прогнозируют в шести федеральных округах

28 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Raychel Sanner / unsplash.com

Сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его данным, подобная погода прогнозируется и в других регионах Сибири. Это поспособствует уменьшению числа природных пожаров в СФО.

В общей сложности в ближайшие дни погода ухудшится в шести федеральных округах страны: Приволжском, Уральском, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном.

Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что осадки в крае прекратятся 3 июля, после которых вернется летняя жара.