Вильфанд пообещал жителям Алтайского края грозу, сильный дождь и мощный ветер
Ухудшение погоды прогнозируют в шести федеральных округах
28 июня 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Raychel Sanner / unsplash.com
Сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его данным, подобная погода прогнозируется и в других регионах Сибири. Это поспособствует уменьшению числа природных пожаров в СФО.
В общей сложности в ближайшие дни погода ухудшится в шести федеральных округах страны: Приволжском, Уральском, Южном, Северо-Кавказском, Сибирском и Дальневосточном.
Ранее алтайский синоптик Людмила Сырых рассказала, что осадки в крае прекратятся 3 июля, после которых вернется летняя жара.
17:38:31 28-06-2025
МЧС вчера обещали и сегодня тоже. ни разу у них прогноз не совпал