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Налоговый вычет со свадьбы захотели ввести в России

По задумке авторов инициативы, каждый супруг сможет вернуть не более 150 тысяч рублей

03 апреля 2025, 15:33, ИА Амител

Фото: Nathan Dumlao / unsplash.com
Фото: Nathan Dumlao / unsplash.com

Депутаты ЛДПР предложили ввести в России налоговый вычет со свадьбы, который позволит супругам вернуть до 300 тысяч рублей, сообщает Shot.

Авторы идеи полагают, что мера значительно поможет молодоженам, потому что такие траты сильно бьют по их кошельку.

Если закон примут, то вычет можно будет получить в течение трех лет после бракосочетания. Он покроет расходы на услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, музыку, кейтеринг и аренду банкетного зала.

Каждый супруг может вернуть не более 150 тысяч рублей.

Ранее сообщили, что самой популярной датой для свадьбы на Алтае в 2025 году станет 25 мая. Люди верят, что заключение брака в этот день принесет счастье.

депутаты инициативы

Комментарии 4

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ДМВ

16:19:55 03-04-2025

С налетевшей, да двойней, соплюхой- ещё выгодней.

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Гость

16:35:32 03-04-2025

ДМВ (16:19:55 03-04-2025) С налетевшей, да двойней, соплюхой- ещё выгодней.... Было бы смешно, если бы не было так грустно

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Гость

17:05:53 03-04-2025

Закусывать надо.

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Гость

20:47:42 03-04-2025

Чушь написана. Если вернуть можно будет 300 тыс, значит свадьба обошлась примерно 2,3 млн. Ну так то да, босяцкая... Может, все таки 300 тыс это вычет с налогооблагаемой базы? Тогда вернут 39 тыс.

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