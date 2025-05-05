Кровь течет ручьем. Барнаулец упал возле остановки и разбил голову

Мужчину увезли в больницу

05 мая 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Юрина мужчина упал и разбил голову рядом с остановкой, сообщает "Инцидент Барнаул".

На прикрепленных к публикации снимках видно, что вокруг упавшего барнаульца собралось много людей, а крови так много, что она стекает ручьем по ступенькам.

"На Юрина, возле остановки, упал мужчина и разбил голову. Пострадавший потерял много крови, скорая ехала около 15 минут", – рассказал очевидец.

По его словам, мужчину "на мигалках" увезли в больницу.

Ранее в Барнауле на девочку упали булыжники и пробили ей голову. Тогда глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку данной информации.