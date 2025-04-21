Соцсети: в Барнауле на девочку упали булыжники и пробили ей голову

Ребенку пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение

21 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле во время штормового ветра пострадал ребенок. Камни, упавшие с крыши многоэтажки, пробили девочке голову. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам матери пострадавшей, с крыши дома по ул. Горно-Алтайской, 15, на голову ребенка обрушились камни цемента. Чтобы остановить кровотечение, врачи наложили девочке два шва.

"Итог: пробитая голова, два шва и сотрясение мозга", – рассказала жительница Барнаула.

Напомним, 20 апреля в связи с усилением ветра и порывами до 20 м/с в Барнауле зафиксировали 15 происшествий: упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода. Кроме того, в пригородных поселках происходили отключения электричества. Также в краевой столице закрыли для посещения парк "Изумрудный" до утра 21 апреля.