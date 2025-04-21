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Соцсети: в Барнауле на девочку упали булыжники и пробили ей голову

Ребенку пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение

21 апреля 2025, 07:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле во время штормового ветра пострадал ребенок. Камни, упавшие с крыши многоэтажки, пробили девочке голову. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам матери пострадавшей, с крыши дома по ул. Горно-Алтайской, 15, на голову ребенка обрушились камни цемента. Чтобы остановить кровотечение, врачи наложили девочке два шва.

"Итог: пробитая голова, два шва и сотрясение мозга", – рассказала жительница Барнаула.

Напомним, 20 апреля в связи с усилением ветра и порывами до 20 м/с в Барнауле зафиксировали 15 происшествий: упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода. Кроме того, в пригородных поселках происходили отключения электричества. Также в краевой столице закрыли для посещения парк "Изумрудный" до утра 21 апреля.

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

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Упало несколько деревьев и крупных веток, повреждены кровли и элементы фасадов
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Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Ииииииигорь

08:58:36 21-04-2025

камни на крыше?откуда?

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Гость

10:45:09 21-04-2025

Ииииииигорь (08:58:36 21-04-2025) камни на крыше?откуда?... куски цементного раствора
но это слишком сложно для факультета журналистики

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R22

09:33:50 21-04-2025

какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да и стоит уже лет 40-45...

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Musik

09:45:52 21-04-2025

R22 (09:33:50 21-04-2025) какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да ... в предыдущий ветер забросило.
сейчас - сбросило.
Логика, бро.

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Гость

11:04:33 21-04-2025

R22 (09:33:50 21-04-2025) какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да ... Тема вообще, от слова СОВСЕМ НЕ про это!

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Гость

10:26:34 21-04-2025

Там рядом сравнительно недавно не работал СБер Северо-Западная,54. С крыши летели кирпичи и пробили козырек. Кирпичи вроде убрали, а козырек так и не сделали. Видно, банку денег жалко. Если что прилетит, так пусть на головы клиентов.

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Гость

10:35:24 21-04-2025

Ну предупреждали же, чтобы дома сидели в такую погоду! Куда понесло то в выходной?..

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Гость

07:51:36 22-04-2025

Недавно крышу отремонтировали. Думаю, что это не вина ТСЖ. Не хочется, чтобы ТСЖ наказывали. У нас отличная председатель. А девочку жалко.

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