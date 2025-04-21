Соцсети: в Барнауле на девочку упали булыжники и пробили ей голову
Ребенку пришлось наложить швы, чтобы остановить кровотечение
21 апреля 2025, 07:25, ИА Амител
В Барнауле во время штормового ветра пострадал ребенок. Камни, упавшие с крыши многоэтажки, пробили девочке голову. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам матери пострадавшей, с крыши дома по ул. Горно-Алтайской, 15, на голову ребенка обрушились камни цемента. Чтобы остановить кровотечение, врачи наложили девочке два шва.
"Итог: пробитая голова, два шва и сотрясение мозга", – рассказала жительница Барнаула.
Напомним, 20 апреля в связи с усилением ветра и порывами до 20 м/с в Барнауле зафиксировали 15 происшествий: упало несколько деревьев и крупных веток, произошли повреждения кровель и элементов фасадов зданий, а также перекрытие подземного пешеходного перехода. Кроме того, в пригородных поселках происходили отключения электричества. Также в краевой столице закрыли для посещения парк "Изумрудный" до утра 21 апреля.
08:58:36 21-04-2025
камни на крыше?откуда?
10:45:09 21-04-2025
Ииииииигорь (08:58:36 21-04-2025) камни на крыше?откуда?... куски цементного раствора
но это слишком сложно для факультета журналистики
09:33:50 21-04-2025
какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да и стоит уже лет 40-45...
09:45:52 21-04-2025
R22 (09:33:50 21-04-2025) какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да ... в предыдущий ветер забросило.
сейчас - сбросило.
Логика, бро.
11:04:33 21-04-2025
R22 (09:33:50 21-04-2025) какие камни могут быть на "коленвале"? он же из панелей, да ... Тема вообще, от слова СОВСЕМ НЕ про это!
10:26:34 21-04-2025
Там рядом сравнительно недавно не работал СБер Северо-Западная,54. С крыши летели кирпичи и пробили козырек. Кирпичи вроде убрали, а козырек так и не сделали. Видно, банку денег жалко. Если что прилетит, так пусть на головы клиентов.
10:35:24 21-04-2025
Ну предупреждали же, чтобы дома сидели в такую погоду! Куда понесло то в выходной?..
07:51:36 22-04-2025
Недавно крышу отремонтировали. Думаю, что это не вина ТСЖ. Не хочется, чтобы ТСЖ наказывали. У нас отличная председатель. А девочку жалко.