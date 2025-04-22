Бастрыкин поручил провести проверку после падения кусков бетона на школьницу в Барнауле
Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства
22 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании 11-летней девочки в Барнауле, сообщает Информационный центр СКР.
"В сети Интернет сообщается, что 20 апреля текущего года в городе Барнауле из-за шквалистых порывов ветра произошло обрушение бетонных элементов с крыши одного из многоквартирных домов на пешеходную зону. В результате 11-летняя школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко провести процессуальную проверку и сначала доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки – о результатах.
Отмечается, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
19:19:12 22-04-2025
Бастрыкин бы обратил внимание на терроризм яжмамок! Школьных учителей просто изводят!
07:35:19 23-04-2025
Гость (19:19:12 22-04-2025) Бастрыкин бы обратил внимание на терроризм яжмамок! Школьных...
Да пусть увольняются. Яжмамки пусть сами своих детей учат. Только нормальных детей и матерей в покое оставьте.
20:49:00 22-04-2025
Давайте признаем что один он не может реагировать на все злоключения в стране. Реально тысячи происшествий в день а он прям раз.. и взял под свой контроль. Какие все наивные. Просто волшебное слово ,,взял под свой контроль,,
21:02:21 22-04-2025
Гость (20:49:00 22-04-2025) Давайте признаем что один он не может реагировать на все зло... Просто Бастрыкина надо больше!!! В каждый регион минимум по одному! Но тогда некоторые личности начнут бояться... И пускай. Зато порядок будет!!!
21:23:43 22-04-2025
видимо пока пинка под сраку не дадут никто не зашевелится
21:55:18 22-04-2025
После пинка конечно зашевелятся, но не надолго.
08:48:28 23-04-2025
Свирепый Чарли (21:55:18 22-04-2025) После пинка конечно зашевелятся, но не надолго.... Так вот Бастрыкин периодически и пинает)