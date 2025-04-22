Бастрыкин поручил провести проверку после падения кусков бетона на школьницу в Барнауле

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства

22 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании 11-летней девочки в Барнауле, сообщает Информационный центр СКР.

"В сети Интернет сообщается, что 20 апреля текущего года в городе Барнауле из-за шквалистых порывов ветра произошло обрушение бетонных элементов с крыши одного из многоквартирных домов на пешеходную зону. В результате 11-летняя школьница получила закрытую черепно-мозговую травму и была доставлена в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Алтайскому краю Игорю Колесниченко провести процессуальную проверку и сначала доложить об установленных обстоятельствах, а по завершении проверки – о результатах.

Отмечается, что исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.