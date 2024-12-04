Кровлю в здании барнаульского планетария хотят отремонтировать почти за 10 млн рублей
Замена кровли — часть большого капитального ремонта "Родины", который запланировали власти
04 декабря 2024, 08:14, ИА Амител
Барнаульские власти намерены отремонтировать кровлю в здании барнаульского планетария на проспекте Ленина, 19 (бывший кинотеатр "Родина"). На работы готовы потратить максимум 9,6 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Лот появился на портале 2 декабря, заявки на него будут принимать до 11 декабря 2024. Итоги подведут 12 декабря. Работы в полном объеме подрядчик должен выполнить до 1 октября 2025 года. Договор будет действовать со дня заключения контракта и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Подрядчику нужно отремонтировать кровлю и фасад. До начала работ он проведет подготовку и осмотрит здание, затем очистит крышу от строительного мусора, демонтирует существующую скатную кровлю, утеплитель, мягкую кровлю и утеплитель из пеноблока, привезет все материалы и так далее. После подготовительных работ положит новую крышу.
Кроме того, проект предусматривает замену водосточной системы, покрытие парапетов и восстановление кирпичной кладки, замену покрытия на крыльцах здания, плитки цокольной части фасадов и козырьков над дверями, очистку и ремонт стен фасадов и прочее. Перепланировки помещений и изменения функционального назначения здания не планируется.
Согласно проекту ремонта здания, обновление кровли – это только часть большой реконструкции. В ближайшее время там должны благоустроить территорию и расширить парковку вдоль проспекта Ленина, реконструировать лестницу и подпорные стенки. После реконструкции в здании появятся четыре новых пространства: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе откроется уютное кафе. При этом власти обещали, что исторический облик здания сохранят.
Напомним, здание кинотеатра "Родина" является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1941 году по типовому проекту. Всего там два этажа с подвалом. В основе внутренней планировки здания – два зрительных зала с общим вестибюлем по главному фасаду.
Кинотеатр проработал в здании до 2017 года и закрылся. Затем помещение занимал театр кукол "Сказка", переехавший туда на время реконструкции своего "дома". В 2019 году было принято решение о том, что в "Родину" переедет барнаульский планетарий, так как его место в парке "Изумрудный" вернули Крестовоздвиженскому храму, который находился в этих стенах до революции. В 2022 году театр кукол "Сказка" отметил новоселье в отремонтированном здании, а планетарий заехал в "Родину". Там сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование.
08:39:13 04-12-2024
Это не Планетарий...Это кинотеатр "Родина"...Планетарий находится в парке Меланжевого комбината. Только его у города украли попы.
10:24:23 04-12-2024
Дюша (08:39:13 04-12-2024) Это не Планетарий...Это кинотеатр "Родина"...Планетарий нахо... так говорить нельзя.
конечно можно - но возможен срок.
13:47:43 04-12-2024
Мусик (10:24:23 04-12-2024) так говорить нельзя.конечно можно - но возможен срок.... а если это правда, то молчать?
21:59:51 04-12-2024
Элен без ребят (13:47:43 04-12-2024) а если это правда, то молчать? ... так это не правда, вот в чем дело-то. у вас отшиб головного мозга, кто тут виноват?
14:03:23 04-12-2024
Дюша (08:39:13 04-12-2024) Это не Планетарий...Это кинотеатр "Родина"...Планетарий нахо... а какой замечательный Дворец пионеров был слева от Родины, где позже была Администрация города, а сейчас тоже попы... эх.
15:16:45 04-12-2024
Элен без ребят (14:03:23 04-12-2024) а какой замечательный Дворец пионеров был слева от Родины, г... Ничего не поделать...Кириллколизация всей страны...
21:59:10 04-12-2024
Дюша (08:39:13 04-12-2024) Это не Планетарий...Это кинотеатр "Родина"...Планетарий нахо... изначально это кладбище и часовня для отпевания
08:45:48 05-12-2024
Гость (21:59:10 04-12-2024) изначально это кладбище и часовня для отпевания... Мало ли что там было при царе-Горохе...На Земле нет места, где бы кто-то не умер. И что? Повтыкать церквей по пять штук на квадратный метр?
09:39:55 04-12-2024
Судя по планируемым работам там все 25 лямов неберется.
10:21:59 04-12-2024
Других насущных проблем ведь нет уже.
22:00:45 04-12-2024
Гость (10:21:59 04-12-2024) Других насущных проблем ведь нет уже. ... с Планетарием? тут про планетарий щас