Кровлю в здании барнаульского планетария хотят отремонтировать почти за 10 млн рублей

Замена кровли — часть большого капитального ремонта "Родины", который запланировали власти

04 декабря 2024, 08:14, ИА Амител

Здание барнаульского планетария / Фото: amic.ru

Барнаульские власти намерены отремонтировать кровлю в здании барнаульского планетария на проспекте Ленина, 19 (бывший кинотеатр "Родина"). На работы готовы потратить максимум 9,6 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Лот появился на портале 2 декабря, заявки на него будут принимать до 11 декабря 2024. Итоги подведут 12 декабря. Работы в полном объеме подрядчик должен выполнить до 1 октября 2025 года. Договор будет действовать со дня заключения контракта и до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Подрядчику нужно отремонтировать кровлю и фасад. До начала работ он проведет подготовку и осмотрит здание, затем очистит крышу от строительного мусора, демонтирует существующую скатную кровлю, утеплитель, мягкую кровлю и утеплитель из пеноблока, привезет все материалы и так далее. После подготовительных работ положит новую крышу.

Кроме того, проект предусматривает замену водосточной системы, покрытие парапетов и восстановление кирпичной кладки, замену покрытия на крыльцах здания, плитки цокольной части фасадов и козырьков над дверями, очистку и ремонт стен фасадов и прочее. Перепланировки помещений и изменения функционального назначения здания не планируется.

Согласно проекту ремонта здания, обновление кровли – это только часть большой реконструкции. В ближайшее время там должны благоустроить территорию и расширить парковку вдоль проспекта Ленина, реконструировать лестницу и подпорные стенки. После реконструкции в здании появятся четыре новых пространства: музей достижений отечественной космонавтики и интерактивный музей астрофизических явлений, виртуальный павильон с кубической проекцией по технологии маппинга, а в фойе откроется уютное кафе. При этом власти обещали, что исторический облик здания сохранят.

Напомним, здание кинотеатра "Родина" является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 1941 году по типовому проекту. Всего там два этажа с подвалом. В основе внутренней планировки здания – два зрительных зала с общим вестибюлем по главному фасаду.

Кинотеатр проработал в здании до 2017 года и закрылся. Затем помещение занимал театр кукол "Сказка", переехавший туда на время реконструкции своего "дома". В 2019 году было принято решение о том, что в "Родину" переедет барнаульский планетарий, так как его место в парке "Изумрудный" вернули Крестовоздвиженскому храму, который находился в этих стенах до революции. В 2022 году театр кукол "Сказка" отметил новоселье в отремонтированном здании, а планетарий заехал в "Родину". Там сделали капитальный ремонт и установили новое оборудование.