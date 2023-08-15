В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки

Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году

15 августа 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк допускает еще одно повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.

"Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса", – подчеркнула пресс-служба ЦБ.

Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые в последнее время в России начали разгоняться. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.