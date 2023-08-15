В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки
Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году
15 августа 2023, 19:29, ИА Амител
Центробанк допускает еще одно повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году.
"Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса", – подчеркнула пресс-служба ЦБ.
Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые в последнее время в России начали разгоняться. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.
19:46:47 15-08-2023
Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали
21:17:24 15-08-2023
Сейчас отверстие приработается и можно немного увеличить
00:09:41 16-08-2023
Гость (21:17:24 15-08-2023) Сейчас отверстие приработается и можно немного увеличить... Мсье знает толк в извращениях
00:18:16 16-08-2023
а по существу, да хоть поднимайте на 10-20-30.....% народу по фиг, власть это прекрасно поняла, закидывая шары разных "нововведений", изучая реакцию населения. И сейчас делают что хотят, принцип "русский долго запрягает и ..... славо богу никуда не едет" действует.