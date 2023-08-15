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В ЦБ допустили дополнительное повышение ключевой ставки

Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году

15 августа 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Центробанк допускает еще одно повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Сегодняшнее повышение направлено на возвращение инфляции к цели 4% в 2024 году. 

"Банк России исходит из того, что этот уровень ставки соответствует произошедшему увеличению устойчивого инфляционного давления, влиянию на него и инфляционные ожидания со стороны динамики обменного курса", – подчеркнула пресс-служба ЦБ.

Центробанк 15 августа на внеочередном заседании второй раз за месяц экстренно повысил ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые в последнее время в России начали разгоняться. Как эта мера отразится на простых гражданах, читайте на amic.ru.

Экономика Центробанк

Комментарии 4

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Гость

19:46:47 15-08-2023

Сначала мы жили бедно А потом нас обокрали

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Гость

21:17:24 15-08-2023

Сейчас отверстие приработается и можно немного увеличить

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Гость

00:09:41 16-08-2023

Гость (21:17:24 15-08-2023) Сейчас отверстие приработается и можно немного увеличить... Мсье знает толк в извращениях

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Гость

00:18:16 16-08-2023

а по существу, да хоть поднимайте на 10-20-30.....% народу по фиг, власть это прекрасно поняла, закидывая шары разных "нововведений", изучая реакцию населения. И сейчас делают что хотят, принцип "русский долго запрягает и ..... славо богу никуда не едет" действует.

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