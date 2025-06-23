Крупные пробки сковали центр Барнаула из-за перекрытия движения на проспекте Ленина
Огромные заторы собрались на трех улицах
23 июня 2025, 09:20, ИА Амител
Утром 23 июня центр Барнаула сковали большие автомобильные пробки. Причиной стало перекрытие дорожного движения на проспекте Ленина: из-за ремонтных работ на теплосетях ограничения действуют на участке от улицы Димитрова до улицы Молодежной.
По данным 2ГИС, проезд затруднен на проспекте Ленина – от Пролетарской до Димитрова, а также на проспектах Социалистическом и Красноармейском – от Молодежной до Строителей.
Из-за долгого нахождения в пробке барнаульцы начали интересоваться возможностью позавтракать в дороге:
– Есть у кого-нибудь печенька?
– Печенька протеиновая есть. Какая машина? – выручают друг друга водители краевой столицы.
В целом дорожную ситуацию в Барнауле оценивают на пять баллов.
Напомним, до 30 июня на проспекте Ленина специалисты будут проводить техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети. Весь объем работ по ремонту теплосети разделен на три этапа:
- Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт до 30 июня (оранжевые границы на карте).
- Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, была перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте).
- Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).
09:39:45 23-06-2025
на дворе 23е а четная сторона Ленина перекрыта.
кто-то не справился?
09:44:41 23-06-2025
вчерась вечером был свидетелем, как с Ленина от политеха налево к цуму в 5 рядов поворачивали, с Димитрова не давали проехать прямо к комсомольскому
09:58:42 23-06-2025
бгг (09:44:41 23-06-2025) вчерась вечером был свидетелем, как с Ленина от политеха нал... То, что перегружены соседние перекрестки - причина работы СГК. А то, что не давали проехать - это причина не перекрытие Молодежной . Причина в половине случаев в тупости, а вторая половина в хамстве. Когда ясно видя перед собой препятствие в виде впереди идущего автомобиля всё равно вылазят на перекресток.
09:59:30 23-06-2025
бгг (09:44:41 23-06-2025) вчерась вечером был свидетелем, как с Ленина от политеха нал... В 5 рядов с 3-х полосного пр-кта Ленина?
10:09:43 23-06-2025
Анатолия-Красноармейский окрыли? Обещали 23 июня!
10:44:57 23-06-2025
гость (10:09:43 23-06-2025) Анатолия-Красноармейский окрыли? Обещали 23 июня!... Судя по заданному вопросу, вас это вообще не интересует. Так, лишь бы ляпнуть. Еще 20 июня открыли движение
11:19:27 23-06-2025
в субботу открыли
11:05:45 23-06-2025
почему не предупредили, что Молодежную не откроют 23-го? люди на работу ехали, весь Ленинский стоял колом!
13:50:23 23-06-2025
Перекрыта была не Молодежная, а Ленинский начиная от Димитрова...Вопрос: зачем? У руля в городе остолопы. Им плевать на горожан. А ведь так легко всё решить нормально. 1. Отменить выделенку на период работ. Открыть двустороннее движение по Кирова и к Главпочтампу мимо больницы Скорой помощи...Перенести наконец остановку на Политехе на пару карманов ниже (парковку все равно закрыли)...
22:41:10 23-06-2025
Дюша (13:50:23 23-06-2025) Перекрыта была не Молодежная, а Ленинский начиная от Димитро... Совсем перенести, оставить технарям и медикам одну остановку напротив ресторана... одним выстрелом трёх зайцев)))
16:44:47 23-06-2025
А сейчас-то Ленинский открыли?