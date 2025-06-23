Крупные пробки сковали центр Барнаула из-за перекрытия движения на проспекте Ленина

Огромные заторы собрались на трех улицах

23 июня 2025, 09:20, ИА Амител

Пробка в центре Барнаула 23 июня / Фото: 2ГИС

Утром 23 июня центр Барнаула сковали большие автомобильные пробки. Причиной стало перекрытие дорожного движения на проспекте Ленина: из-за ремонтных работ на теплосетях ограничения действуют на участке от улицы Димитрова до улицы Молодежной.

По данным 2ГИС, проезд затруднен на проспекте Ленина – от Пролетарской до Димитрова, а также на проспектах Социалистическом и Красноармейском – от Молодежной до Строителей.

Из-за долгого нахождения в пробке барнаульцы начали интересоваться возможностью позавтракать в дороге:

– Есть у кого-нибудь печенька?

– Печенька протеиновая есть. Какая машина? – выручают друг друга водители краевой столицы.

В целом дорожную ситуацию в Барнауле оценивают на пять баллов.

Напомним, до 30 июня на проспекте Ленина специалисты будут проводить техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети. Весь объем работ по ремонту теплосети разделен на три этапа:

Перекресток пр. Ленина и ул. Молодежной с захватом пешеходной аллеи будет перекрыт до 30 июня (оранжевые границы на карте). Четная сторона пр. Ленина до ул. Молодежной, 9, была перекрыта с 20 по 22 июня (зеленые границы на карте). Нечетная сторона пр. Ленина, включая перекрытие крайней правой полосы ул. Молодежной, будет перекрыта с 27 по 29 июня (синие и фиолетовые границы на карте).

Фото: 2ГИС