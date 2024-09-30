Крупный барнаульский чиновник выступил в суде по делу бывшего заммэра Шеломенцева

В суде по делу Шеломенцева, наконец, начали опрашивать свидетелей

30 сентября 2024, 10:55, ИА Амител

Валерий Ведяшкин (справа) / Фото: amic.ru

В суде по "взяточному" делу бывшего заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева выступил действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин. Процесс прошел в Центральном районном суде 27 сентября, на нем, наконец, стартовал допрос свидетелей.

Что говорил Ведяшкин?

На заседании Ведяшкин рассказывал в основном о том, как власти определяют подрядчика, который будет выполнять те или иные работы. В том числе он объяснил суду, как выбирают перевозчиков на маршруты общественного транспорта. А также отметил, что решающего голоса какого-либо чиновника на закупки нет, победитель лота выбирается по четким критериям отбора, поэтому Ведяшкин не представляет, как Шеломенцев мог повлиять на результаты аукциона.

Кроме того, Ведяшкин упомянул, что знаком с Шеломенцевым, Бесчастным и Щукиным по работе.

Остальные свидетели на заседание по делу не явились, так что процесс отложили. Следующее заседание состоится 11 октября 2024 года в 13:30.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.rui

Как идет суд?

На предыдущее заседание по делу 24 сентября ни один из 15 свидетелей не явился вообще. В суде в качестве свидетелей выступят: директор компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин, бывшая жена Сергея Щукина Вера Щукина, бывший главный специалист отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексей Капатурин, директор компании-перевозчика ООО "Командирское" Иван Соколов, заместитель председателя дорожного комитета Дмитрий Арапов, начальник строительно-технического отдела комитета Дмитрий Симоненко, начальник отдела транспорта Андрей Матафонов и другие.

При этом суд тогда огласил показания трех свидетелей, связанных с приобретением Шеломенцевым машины Subaru Outback: зачитали показания Евгения Вернера (продавца Subaru Outback), Алексея Абрамова (на него сначала оформили машину, затем Вернер продал автомобиль Шеломенцеву) и Алексея Милюкова (старший госинспектор в регистрационном отделении ГИБДД Барнаула, который зарегистрировал авто). О том, что они говорили, можно прочитать здесь.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

По версии следствия, Шеломенцев, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника Сергея Щукина в мае 2020 года взял 2 млн рублей от барнаульского перевозчика Олега Бесчастного. За деньги Шеломенцев должен был покровительствовать Бесчастному и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров, даже без нужных автобусов. А именно в 2021 году администрация Барнаула определяла перевозчика на маршруты № 41 и 78, и Бесчастный захотел им стать.

Получив деньги, Шеломенцев решил их отмыть, предложил Щукину купить для него автомобиль Subaru Outback за 1,2 млн рублей, а остальные деньги забрать себе в качестве вознаграждения. Щукин купил авто, которое сначала записали на подставное лицо, Алексея Абрамова, затем Абрамов фиктивно "продал" машину Шеломенцеву. Так деньги были отмыты.

По эпизодам, связанным с Олегом Бесчастным, Шеломенцев обвиняется по двум статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Центральный районный суд / Фото: amic.ru

Однако есть еще и одно обвинение – о "Получении взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев вместе с Щукиным решили построить склады для хранения инертных материалов на ул. Власихинской, 137, в Барнауле. Проектную документацию стоимостью 350 тысяч рублей Шеломенцев предложил сделать главе фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину. Последний согласился в обмен на покровительство Шеломенцева. Когда проект был готов, Щукин забрал его без оплаты и передал в градсовет, потом было получено разрешение на строительство.

Также в феврале 2022 года Илюшин через Сергея Щукина передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. Итого от Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде наличных денег (250 тысяч рублей) и проектной документации для строительства складов (номинально она стоила 350 тысяч рублей, но денег за нее никто не отдал). За все это Шеломенцев должен был благосклонно относиться к компании и обеспечить заключение с ней госконтрактов.

Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.