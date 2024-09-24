Свидетели не явились на судебный процесс по делу заммэра Барнаула Антона Шеломенцева

В суде огласили ранее данные показания трех свидетелей, остальные должны будут прийти на заседание позже

24 сентября 2024, 16:51, Антон Дегтярев

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

Все 15 свидетелей не явились на судебный процесс по делу о даче взятки бывшему замглавы Барнаула и председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антону Шеломенцеву. Среди приглашенных, в частности, были перевозчик Олег Бесчастный (взяткодатель), выступивший посредником экс-заместитель Шеломенцева Сергей Щукин, нынешний председатель "дорожного" комитета Барнаула Валерий Ведяшкин и другие. На судебном заседании 24 сентября зачитали показания трех свидетелей, допрос пройдет позже очно. Подробнее – в материале amic.ru.

Кого позвали на суд?

На процесс 24 сентября в Центральный районный суд вызвали всех свидетелей по делу. Кроме Бесчастного и Щукина, на суд позвали второго взяткодателя, директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, жену Сергея Щукина Веру Щукину, бывшего главного специалиста отдела транспорта и связи "дорожного" комитета Барнаула Алексея Капатурина, директора компании-перевозчика ООО "Командирское" Ивана Соколова и ещё нескольких свидетелей.

Помимо Валерия Ведяшкина, из работающих чиновников барнаульской мэрии на суд в качестве свидетелей пригласили заместителя председателя дорожного комитета Дмитрия Арапова, начальника строительно-технического отдела комитета Дмитрия Симоненко и начальника отдела транспорта Андрея Матафонова.

Прокурор попросил суд исследовать уже данные показания свидетелей, так как всех приглашенных уведомили о заседании, но никто на него не явился. Адвокат Шеломенцева попросил гособвинителя зачитать показания трех человек, которые связаны с покупкой чиновником автомобиля Subaru Outback. А именно Евгения Вернера (продавца Subaru Outback), Алексея Абрамова (на него сначала переписали авто, затем он продал машину Шеломенцеву) и Алексея Милюкова (старший госинспектор в регистрационном отделении ГИБДД Барнаула, который зарегистрировал авто). Суд с этим согласился. Остальных свидетелей будут опрашивать очно.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Что рассказали свидетели?

Со слов Абрамова, ему позвонил товарищ, Сергей Щукин, который попросил по-дружески в Челябинске осмотреть автомобиль Subaru Outback и быть в поездке вторым водителем. Абрамов огласился. При этом Щукин не сказал Абрамову, для кого покупается автомобиль. В Челябинске они посмотрели авто, машина им не понравилась, и покупать ее мужчины не стали. Затем по пути они заехали в Новосибирск, и там нашли нужный автомобиль. Щукин купил Subaru Outback за сумму около 1,2 млн рублей.

При этом Щукин попросил Абрамова заполнить договор от своего имени – как будто Абрамов купил эту машину. Через несколько дней Щукин позвонил Абрамову и сказал, что к нему подъедет Шеломенцев с фиктивным договором купли-продажи, в котором Абрамов должен расписаться. Так и произошло. Абрамов расписался. При этом никаких денег за все эти услуги он не получил, отметил свидетель.

Милюков рассказал следствию, что в мае 2020 года он поставил на регистрационный учет автомобиль Subaru Outback, после того как Шеломенцев подал соответствующие документы. При этом заявление подписал сам Шеломенцев.

По словам продавца Subaru Outback Евгения Вернера, весной 2020 года он опубликовал объявление о продаже автомобиля. В мае 2020 года к нему приехали двое мужчин, сообщили, что они из Алтайского края и купили машину за сумму более миллиона рублей. При этом по инициативе Вернера конечная стоимость авто в договоре купли-продажи была занижена для уменьшения суммы налога.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

За что судят Шеломенцева?

По версии следствия, Шеломенцев, занимая пост председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку на общую сумму 2 млн рублей от барнаульского перевозчика Олега Бесчастного. За вознаграждение Шеломенцев обязался покровительствовать Бесчастному и разрешить ему перевозить пассажиров, несмотря на отсутствие нужных автобусов. В 2021 году мэрия выбирала перевозчика на барнаульские маршруты № 41 и 78, и Бесчастный пожелал "занять" их.

Не позднее 15 мая 2020 года Сергей Щукин получил от Бесчастного взятку 2 млн рублей, которые затем передал Шеломенцеву. Последний решил отмыть деньги и предложил Щукину приобрести для него автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся деньги оставить себе в качестве вознаграждения. Щукин поехал в Новосибирск, купил машину за 1,2 млн рублей, привез автомобиль Шеломенцеву, который сначала записали на другое лицо – того самого друга Щукина, Алексея Абрамова. Так деньги были отмыты.

Таким образом, по эпизодам, связанным с Олегом Бесчастным, Шеломенцева обвиняют по двум статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Сергей Щукин / Фото: amic.ru

Кроме того, Шеломенцева обвиняют еще и по третьей статье: "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что не позднее 25 февраля 2020 года Шеломенцев со своим заместителем Сергеем Щукиным решили построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле (точнее – на ул. Власихинской, 137). Шеломенцев предложил главе фирмы "Запсиб-Мост" Денису Илюшину, чтобы его компания сделала проектную документацию для складов стоимостью 350 тысяч рублей. Илюшин согласился, взамен Шеломенцев обещал покровительствовать ему. Когда все было готово, Шеломенцев поручил Щукину забрать проект складов и передать его в градсовет, чтобы получить разрешение на строительство, что тот и сделал.

Кроме того, в феврале 2022 года Шеломенцев попросил у Илюшина взятку в размере 250 тысяч рублей, которую директор передал посреднику Сергею Щукину в Томске. Итого от Илюшина Шеломенцев получил 600 тысяч рублей в виде наличных денег и проектной документации для строительства складов. Взамен Шеломенцев обязался лояльно относиться к фирме и обеспечивать заключение с ней госконтрактов.

Подробнее о деле Шеломенцева можно прочитать здесь.

Когда пройдет следующий суд?

Следующее судебное заседание по делу Шеломенцева пройдет 27 сентября в 14 часов. На него повторно вызовут свидетелей, которые не пришли 24 сентября.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

А что с Бесчастным и Щукиным?

Дело посредника в даче взятки Сергея Щукина Центральный районный суд рассматривает в особом порядке, потому что экс-чиновник заключил со следствием досудебное соглашение, признал вину и раскаялся. Особый порядок подразумевает, что в ходе процесса не будет проводиться исследование и оценка доказательств, собранных по делу. Будут исследоваться только данные, характеризующие личность подсудимого, а также смягчающие или отягощающие обстоятельства по делу. Наказание не превысит две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания. Следующее заседание состоится уже 25 сентября, оно может стать последним в деле, рассказывал ранее адвокат Щукина. Сейчас подсудимый не находится в СИЗО, в отношении него выбрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Бизнесмен Олег Бесчастный также сейчас не находится в СИЗО, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также арестовано имущество Бесчастного на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Дело бизнесмена еще 29 июля передали из Индустриального в Центральный районный суд. Но до сих пор в последний оно не пришло и заседание по делу не назначено, сообщили в суде amic.ru.

О деле против томского бизнесмена Дениса Илюшина пока ничего неизвестно.